Jordan: "Alonso'nun emekli olacağına dair işaretler görüyorum"
Eddie Jordan, Fernando Alonso'nun sezon sonunda emekli olacağını düşünüyor.
Lando Norris, McLaren F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the media pen
Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, yaşına rağmen gösterdiği performansla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
İspanyol sürücü, son yarış Suudi Arabistan'ın en iyileri arasındaydı ve formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösteriyor.
Fakat Alonso, artık kariyerinin sonuna gelmiş vaziyette ve gridde kendisine ilk gösteren ekipler olsa da, emekli olacağını iddia edenler var.
Eski Jordan takımının sahibi Eddie Jordan da öyle düşünen isimlerden birisi.
Jordan, "Fernando üst düzey bir sporcu ve -eğer yaparsa- Aston Martin'de kalacağını düşünüyorum."
"O bir dünya şampiyonu fakat kariyer kararlarını ve menajerlerini eleştiriyorum, en az dört ya da beş şampiyonluk kazanmalıydı çünkü gerçekten yetenekli birisi."
"Anladığım kadarıyla şu anda gelecekte ne yapacağını ciddi şekilde düşünüyor."
"Yeni bir yat satın aldı ve bana göre bu yakın zamanda emekli olacağının bir işareti. Ben de aynı şeyi yaptım. Genelde insanlar bir yat alıp emekli olurlar."
"Fakat Fernando Formula 1'de kamalı, o harika bir pilot."
"Yarışmaya devam ettiği sürece kalbimde onun için her zaman özel bir yer olacak." dedi.
Fernando Alonso Aston Martin F1 Takımı AMR24 Simülatörü ile
Fotoğraf: Aston Martin
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