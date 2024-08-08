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Formula 1

Jordan: "Alonso, Hamilton'ın seviyesinde değil"

Eski F1 takım patronu Eddie Jordan, Fernando Alonso'nun "olabileceğini düşündüğü seviyede" performans göstermediğine inanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yıla oldukça güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra Mercedes ve Ferrari ile mücadele eden Aston Martin -2023'te olduğu gibi- sıralamada geriye düştü.

Aston Martin'in hız eksikliği Alonso'nun kişisel form düşüşüyle aynı zamana denk gelmiş gibi görünüyor. 14 yarışta Alonso, Lance Stroll tarafından beş kez sıralama turlarında geride bırakıldı. Bu, 2023 sezonunun tamamında sadece üç kez gerçekleşmişti.

Alonso sıralamada rahat bir şekilde önde olmaya devam etse de, bu geçen yılki kadar rahat olmadı.

Formula for Success podcast'inde konuşan Eddie Jordan, iki kez dünya şampiyonunun son yarışlardaki performansını sorguladı. Jordan şöyle dedi:

"Yılın başında Alonso mükemmeldi.”

“Şu anda nerede olduğunu ve ilk 10'da olup olmadığını görmek için bakmam gerekiyor.”

“Belçika'da iyi sürdü, Aston için daha fazla puan topladı ancak aynı zamanda olabileceğini düşündüğü seviyede değil."

Aston Martin geçen yıl harika bir başlangıç yapmıştı ve genellikle Red Bull'un en yakın rakibi olmuştu. Jordan, Aston Martin'in performansındaki düşüşün Alonso'yu zihinsel olarak etkilediğini düşünüyor ve Lewis Hamilton ile arasındaki başarı farkına dikkat çekiyor:

"Çünkü onun kafasında, kendisi Lewis kadar iyi. Bu yıl Lewis ile savaşabileceğini bekliyordu ve dürüst olmak gerekirse, bu olmadı ve yılın geri kalanında da olacağını göremiyorsunuz.”

“Bu yüzden ben de psikolojik olarak bu adamların kafalarından neler geçtiğini düşünüyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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