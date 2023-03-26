Jordan: "Alonso doğru kararlar verseydi belki de sekiz kez şampiyondu"

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Hatalı kariyer seçimleriyle bilinen, hatta bu nedenle kariyerinin tam dört yılını gridin en arkalarında geçiren Alonso, bu yıl itibariyle doğru bir karar vermiş gibi görünüyor.

Alpine'den ayrılarak Aston Martin'e geçen İspanyol pilot, sezona rüya gibi bir açılış yaptı ve en iyi ikinci araç gibi görünen AMR23 ile iki kez podyuma çıktı.

Alonso'nun 'çok büyük' bir isim olduğunu söyleyen Eddie Jordan, kendisinin daha fazla şampiyonluğa sahip olabileceğini düşünüyor.

OLBG'ye konuşan Jordan, "Japonya'daki bir yarışı hatırlıyorum, Fernando Alonso nemli bir pistte ve gerçekten zor bir virajda Michael Schumacher'i dışarıdan geçmişti."

"Alonso'nun o hareketinden itibaren kendisinin kaderinde 'çok büyük olmanın' yattığını düşündüm."

"Aslında dört, altı hatta belki de sekiz kez şampiyon olamadığı için onu suçluyorum, takımlarını daha iyi seçmeliydi. 30'lu yaşlarında farklı bir yol izleyebilecekken paranın peşinden gitti."

"Şimdi de etrafında istediği aracı üretebilecek bir takım olduğunu ama Red Bull'ları yenemeyeceğini anlamaya başladı."

"Yine de bu yıl yarış kazanacağına inanıyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, arrives on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso'nun podyumun zirvesine döneceğini düşünen Jordan, buna rağmen Aston Martin'in eşit bir mücadelede Red Bull'u mağlup etmesinin kolay olmadığını söylüyor.

Jordan, "Alonso kendisine galibiyeti getirecek kadar hızlı ve dayanıklı bir araca sahip, bunu iki kez kanıtladı. Podyuma tesadüfen çıkamazsınız, aracın hızı ortada.

"Ancak yarışın sonunda benzer lastiklere rağmen Sergio Perez ile aralarındaki farka bakmanız gerek. Kendisinin yerinde olsam Perez'i hedef alır ve onu nasıl rahatsız edeceğime bakardım."

"Perez yarışı harika yönetti, Alonso'nun DRS'ye tutunmaya çalışmasına rağmen arayı açtı."

"Alonso RB19 tarafından kırbaçlandı ve bu muhtemelen yine olacak, çünkü Red Bull'a ayak uydurmak şu anda Aston Martin için çok fazla."