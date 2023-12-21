Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Eski F1 takımı sahibi Eddie Jordan, geçmişte zaman zaman eleştirdiği McLaren'in 2024'te sürpriz yapabileceğine inanıyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Mark Webber, David Coulthard, Channel Four TV ve Eddie Jordan, Channel 4 F1 TV

McLaren için 2023 sezonu hiçte iyi bir şekilde başlamadı. Takım MCL60 ve pilotlarıyla hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ve onları doğru yola geri döndürmek için sezon içi gelişmelere güveneceklerini açıkça kabul etti.

McLaren, Avusturya Grand Prix'sinden başlayarak takımı düzenli podyum mücadelesi verebilir hale dönüştüren bir dizi güncellemeyle bir geri dönüş gerçekleştirdi.

McLaren bu sezon dokuz podyum elde etti. Bunların yedisini Lando Norris, ikisini de Katar'da sprint zaferi de kazanan etkileyici çaylakları Oscar Piastri elde etti.

McLaren ile 13 kez grand prix kazanan David Coulthard ve eski Jordan Grand Prix patronu Eddie Jordan'ın yer aldığı Formula For Success podcast'inde Coulthard, McLaren'in 2023'te attığı adımı 'yeni bir soluk' olarak tanımladı.

Coulthard, "McLaren, ne harika bir sezon geçirdi. Bahreyn'de biraz sallantılı görünüyordu ama harika bir geri dönüş."

"Oscar'ın Lando'ya karşı potansiyelini gösterdiğini görmek harika."

"Lando pistte yeni bir soluk olmaya devam ediyor. İyi performanslarını mütevazı bir şekilde sahipleniyor ve işler iyi gitmediğinde kendilerine biraz sert davranıyor. Ama bu kadar açık ve dürüst birini görmek harika."

"McLaren bence bu sezon rahat bir nefes aldı." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Jordan, Coulthard'ın değerlendirmesine tamamen katılıyor ve 2017'den sonra Honda ile ayrıldıklarında olduğu gibi zaman zaman eleştirdiği bir takım olarak McLaren'in F1 2023 performansı için övgüyü hak ettiğini ve 2024'e damga vurabileceklerini söylüyor.

McLaren, F1 2024'te bunu yapabilecek bir rakip yaratmaya hazırlanırken, dominant Red Bull takımını yakalamak isteyen Mercedes ve Ferrari'ye katıldı.

Coulthard ile aynı fikirde olan Jordan, "Hiç şüphesiz. Geçmişte yaptıkları bazı şeyleri eleştirdiğim ve fikrimi açıkça belirttiğim, sert olduğum bir takım var."

"Benzer şekilde, geçirdikleri sezon hakkında da fikrimi açıkça belirteceğim ve bu tam olarak buydu, yeni bir soluktu, tam olarak doğruydu."

"Oscar benim için sansasyoneldi. Böyle bir çaylağın gelip Lando Norris gibi olağanüstü yeteneklere sahip birine karşı bunu yapabilmesi için, ki hepimiz onun ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz, aracın çok iyi dengelenmiş olması gerekir."

"Ve bence gelecek yıl çoğu insan için büyük bir sürpriz olacaklar." dedi.

McLaren, Lewis Hamilton'ın ilk Dünya Şampiyonluğunu elde ettiği 2008 yılından bu yana şampiyonluk başarısı elde edemedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Formula 1

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli" Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Horner, Red Bull'un yeni rüzgar tüneli inşaatının başlangıç tarihini açıkladı

Horner, Red Bull'un yeni rüzgar tüneli inşaatının başlangıç tarihini açıkladı

Formula 1

Horner, Red Bull'un yeni rüzgar tüneli inşaatının başlangıç tarihini açıkladı Horner, Red Bull'un yeni rüzgar tüneli inşaatının başlangıç tarihini açıkladı

Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı

Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı

Formula 1

Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Formula 1

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'" Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"

Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"

Formula 1

Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız" Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"

Bahreyn varlık fonu, McLaren Group'ta sermaye arttırımına gidiyor

Bahreyn varlık fonu, McLaren Group'ta sermaye arttırımına gidiyor

Formula 1

Bahreyn varlık fonu, McLaren Group'ta sermaye arttırımına gidiyor Bahreyn varlık fonu, McLaren Group'ta sermaye arttırımına gidiyor

Son Haberler

Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"

Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"

F1 Formula 1

Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum" Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"

MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

MGP MotoGP

MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

F1 Formula 1

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli" Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

F1 Formula 1

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'" Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol