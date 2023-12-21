Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"
Eski F1 takımı sahibi Eddie Jordan, geçmişte zaman zaman eleştirdiği McLaren'in 2024'te sürpriz yapabileceğine inanıyor.
McLaren için 2023 sezonu hiçte iyi bir şekilde başlamadı. Takım MCL60 ve pilotlarıyla hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ve onları doğru yola geri döndürmek için sezon içi gelişmelere güveneceklerini açıkça kabul etti.
McLaren, Avusturya Grand Prix'sinden başlayarak takımı düzenli podyum mücadelesi verebilir hale dönüştüren bir dizi güncellemeyle bir geri dönüş gerçekleştirdi.
McLaren bu sezon dokuz podyum elde etti. Bunların yedisini Lando Norris, ikisini de Katar'da sprint zaferi de kazanan etkileyici çaylakları Oscar Piastri elde etti.
McLaren ile 13 kez grand prix kazanan David Coulthard ve eski Jordan Grand Prix patronu Eddie Jordan'ın yer aldığı Formula For Success podcast'inde Coulthard, McLaren'in 2023'te attığı adımı 'yeni bir soluk' olarak tanımladı.
Coulthard, "McLaren, ne harika bir sezon geçirdi. Bahreyn'de biraz sallantılı görünüyordu ama harika bir geri dönüş."
"Oscar'ın Lando'ya karşı potansiyelini gösterdiğini görmek harika."
"Lando pistte yeni bir soluk olmaya devam ediyor. İyi performanslarını mütevazı bir şekilde sahipleniyor ve işler iyi gitmediğinde kendilerine biraz sert davranıyor. Ama bu kadar açık ve dürüst birini görmek harika."
"McLaren bence bu sezon rahat bir nefes aldı." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Jordan, Coulthard'ın değerlendirmesine tamamen katılıyor ve 2017'den sonra Honda ile ayrıldıklarında olduğu gibi zaman zaman eleştirdiği bir takım olarak McLaren'in F1 2023 performansı için övgüyü hak ettiğini ve 2024'e damga vurabileceklerini söylüyor.
McLaren, F1 2024'te bunu yapabilecek bir rakip yaratmaya hazırlanırken, dominant Red Bull takımını yakalamak isteyen Mercedes ve Ferrari'ye katıldı.
Coulthard ile aynı fikirde olan Jordan, "Hiç şüphesiz. Geçmişte yaptıkları bazı şeyleri eleştirdiğim ve fikrimi açıkça belirttiğim, sert olduğum bir takım var."
"Benzer şekilde, geçirdikleri sezon hakkında da fikrimi açıkça belirteceğim ve bu tam olarak buydu, yeni bir soluktu, tam olarak doğruydu."
"Oscar benim için sansasyoneldi. Böyle bir çaylağın gelip Lando Norris gibi olağanüstü yeteneklere sahip birine karşı bunu yapabilmesi için, ki hepimiz onun ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz, aracın çok iyi dengelenmiş olması gerekir."
"Ve bence gelecek yıl çoğu insan için büyük bir sürpriz olacaklar." dedi.
McLaren, Lewis Hamilton'ın ilk Dünya Şampiyonluğunu elde ettiği 2008 yılından bu yana şampiyonluk başarısı elde edemedi.
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