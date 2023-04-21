Jordan: "2023 şampiyonası çoktan sona erdi"

Yeni aerodinamik düzenlemelerin 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana Red Bull neredeyse durdurulamaz bir performans sergiledi.

Bu, FIA'nın Red Bull'u 7 milyon dolar ve rüzgar tüneli süresinde %10'luk bir azalma ile cezalandırılmasına rağmen gerçekleşti.

Birçok kişi tarafından dile getirilen sorunlardan biri de çok geç cezalandırılmış olmaları. Sınırı 2021'de ihlal eden takım, 2022 sonuna kadar bir ceza almadı.

Sonuç olarak, 2023 araçlarının büyük bir kısmını ceza almadan önce tasarlamışlardı ve bu da mevcut hakimiyetlerinin mümkün olmasına neden oldu.

Bu yıl daha az rüzgar tüneli çalışması yaptıkları göz önüne alındığında, cezanın performanslarını bu sezonun sonuna doğru ve 2024'e doğru etkilemeye başlaması bekleniyor.

Jordan bunun 'saçmalık' olduğuna inanıyor ve sınırın denetlenmesinin 'neredeyse imkansız' olduğunu kabul ediyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Londra Luxury Afloat'a konuşan Jordan, "Bence bütçe sınırı bir saçmalık."

"Günümüzde birisine bir kural koyarsanız, o da bu kuralın etrafından dolanır. Eğer bir kişinin önüne bir dizi kurallar aşılmak için vardır. Bütçe sınırını anlamıyorum çünkü denetlenmesinin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum."

"Red Bull'a haksızlık yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama ceza istenen etkiyi yaratmadı çünkü şimdi nerede olduklarına bir bakın. Bence Red Bull ile nasıl rekabet edileceğini çözmek çok büyük bir sorun." dedi.

Red Bull ve özellikle Max Verstappen bu kadar güçlüyken, Jordan şimdiden bu yılki şampiyonanın bittiğini düşünüyor.

Jordan, "Henüz çok erken olduğunu söylemek isterdim ama bu işin çoktan bittiğini düşünüyorum."

"Red Bull'un gücüne, bilgisine, hızına ve kapasitesine, özellikle de pilotlarına bir rakip göremiyorum. Bu meydan okuma göz korkutucu." dedi.