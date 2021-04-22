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Formula 1 / Son dakika

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’

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1980 Formula 1 Dünya şampiyonu Alan Jones’a göre, Wolff’un Russell hakkındaki yorumlarının ardından, George Russell ona ‘kendi işine bakmasını’ söylemeliydi.

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’

Russell’ın pistte sadece tek bir kuru çizgi varken, yüksek hızda bir geçiş yapmaya çalışıp böyle bir risk alması ve ardından bir Mercedes aracı ile çarpışması, Mercedes takım patronu Toto Wolff’u sinirlendirmişti.

Wolff, Russell’ın hatasının ardından yarıştan sonra yaptığı röportajlarda verdiği demeçte şöyle konuşmuştu: ‘’Eğer iyi bir iş çıkarırsa Mercedes’te olabilir, eğer çıkarmazsa Renault Clio Cup’a gider ve bugün Renault Clio Cup’a daha yakındı.’’

Jones, bu yorumun yanlış ve yersiz olduğunu belirtirken, Russell’ın Mercedes’i mutlu etmek için değil, Williams ile puanlar almak için yarıştığını söyledi.

Yarış ardından kendi podcastinde konu hakkında Jones şu ifadeleri kullandı: ‘’Beni sinir eden şey Toto’nun eğer Russell iyi sürmezse Renault Sedan ya da öyle bir şeyde yarışacak demesi oldu.’’

‘’Biliyorum, Russell, Mercedes’in yedek pilotu ve çocukluğundan beri Mercedes akademisindeydi ve Mercedes, Williams’ın motor sağlayıcısı ama eğer ben Russell’ın yerinde olsaydım, ‘Kendi işine bak. Ben Williams için sürüyorum, senin için değil.’ derdim.’’

‘’Bence bu, F1’in gittiği yolu da daha iyi gösteriyor. Dış kaynakların, sürücüler üzerinde çok fazla etkisi var.’’

''Bu iş artık, kimin en iyi psikoloğu olduğuna bakıyor.''

‘’Toto Wolff, Mercedes takımının patronu ve Russell’ı istediği gibi eleştirebilir, hayal kırıklığını dile getirebilir ama ‘iyi performans göstermezsen seneye şurada ya da burada sürersin’ demek biraz aptalca.’’

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Jones, ayrıca Pazar günü yaşanan kazada Russell’ın hatalı olduğunu düşünüyor. Konu hakkında konuşan Jones, ‘’Hata çoğu zaman arkadakinde olur. Öndeki sürücü her zaman biraz hareket edecektir, güvenli bir şekilde onu etrafından dolaşmak arkadakinin sorumluluğunda.’’

‘’George, ıslak bir bölüme kuru lastiklerle çıkıp dışarıdan geçmeye çalışarak biraz iyimser düşündü. Önlenebilecek bir kazaydı.’’ dedi.

Russell, geçtiğimiz günlerde kazadan ötürü Bottas’dan özür dilemişti.

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