Jones: "Ricciardo'nun McLaren kariyeri pek uzun görünmüyor"

Formula 1 dünyasının son dönemdeki tartışma konularından birisi Daniel Ricciardo'nun geleceğiydi çünkü Avustralyalı pilot, McLaren'a katıldığı günden bu yana beklentileri karşılayamıyor.

Birkaç yarış hariç takım arkadaşı Lando Norris'i geçmekte zorlanan ve bu yıl düzenli şekilde puan almayı başaramayan Ricciardo'nun 2023 sonuna kadar anlaşması var fakat McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Ricciardo'nun beklentileri karşılayamadığını söyledi.

Ayrıca Brown, Riccardo'nun sözleşmesini erkenden feshetmelerini sağlayacak bir madde olduğundan da bahsetti.

Herald Sun gazetesine konuşan eski F1 şampiyonu Alan Jones, Ricciardo ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Daniel'in McLaren'daki geleceği şu anda epey şüpheli."

"Eğer performansını hızla geliştiremezse, orada uzun süre kalacağını düşünmüyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren, speaks with Pierre Gasly, AlphaTauri on the drivers parade

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images