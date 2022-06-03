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Formula 1 Haberler

Jones: "Ricciardo'nun McLaren kariyeri pek uzun görünmüyor"

1980 F1 şampiyonu Alan Jones, Daniel Ricciardo performansını geliştirememesi halinde, McLaren ile yollarını ayırmak zorunda kalacağına inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Jones: "Ricciardo'nun McLaren kariyeri pek uzun görünmüyor"
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Formula 1 dünyasının son dönemdeki tartışma konularından birisi Daniel Ricciardo'nun geleceğiydi çünkü Avustralyalı pilot, McLaren'a katıldığı günden bu yana beklentileri karşılayamıyor.

Birkaç yarış hariç takım arkadaşı Lando Norris'i geçmekte zorlanan ve bu yıl düzenli şekilde puan almayı başaramayan Ricciardo'nun 2023 sonuna kadar anlaşması var fakat McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Ricciardo'nun beklentileri karşılayamadığını söyledi.

Ayrıca Brown, Riccardo'nun sözleşmesini erkenden feshetmelerini sağlayacak bir madde olduğundan da bahsetti.

Herald Sun gazetesine konuşan eski F1 şampiyonu Alan Jones, Ricciardo ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Daniel'in McLaren'daki geleceği şu anda epey şüpheli."

"Eğer performansını hızla geliştiremezse, orada uzun süre kalacağını düşünmüyorum."

"O harika bir sürücü ve harika bir insan fakat hepimiz biliyoruz ki iyi insanlar  özellikle de Formula 1'de pek bir şey başaramazlar."

"Karakteriniz ne kadar pislikse [Formula 1'de başarılı olmak için] o kadar iyidir ve tarihe bakarsanız bunu doğrulayan birçok örnek var."

Jones, Ricciardo'nun sözleşmesinin hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyerek şunları da ekledi: "Bence sözleşmeler F1'de çok az anlam ifade ediyorlar."

"Eğer bu şekilde devam ederse McLaren'ın sözleşmesindeki ilgili -fesih- maddelerden birini kullanacağından şüphem yok."

Daniel Ricciardo, McLaren, speaks with Pierre Gasly, AlphaTauri on the drivers parade

Daniel Ricciardo, McLaren, speaks with Pierre Gasly, AlphaTauri on the drivers parade

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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