Jones: "Ricciardo'nun McLaren kariyeri pek uzun görünmüyor"

"O harika bir sürücü ve harika bir insan fakat hepimiz biliyoruz ki iyi insanlar özellikle de Formula 1'de pek bir şey başaramazlar."

"Karakteriniz ne kadar pislikse [Formula 1'de başarılı olmak için] o kadar iyidir ve tarihe bakarsanız bunu doğrulayan birçok örnek var."

Jones, Ricciardo'nun sözleşmesinin hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyerek şunları da ekledi: "Bence sözleşmeler F1'de çok az anlam ifade ediyorlar."

"Eğer bu şekilde devam ederse McLaren'ın sözleşmesindeki ilgili -fesih- maddelerden birini kullanacağından şüphem yok."