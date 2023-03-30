Jones, Ricciardo'nun Formula 1'e döneceğine inanmıyor

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Daniel Ricciardo, 2023 sezonunu kenarda geçirecek; Avustralyalı pilot Red Bull Racing'in yedek pilotu olmasının ardından sadece belirli yarışlarda F1 padokunda yer alacak.

Ricciardo'nun vatandaşı ve 1980 Dünya Şampiyonu Alan Jones, Avustralyalı pilotun bu noktadan sonra spora döneceğine pek ihtimal vermiyor.

Jones, "Ana pilotlarına bir şey olmadığı sürece Red Bull'da yer alacağını sanmıyorum."

"Formula 1'de Daniel için başka bir seçenek de göremiyorum."

"2024'te gridde olacağından şüpheliyim. Red Bull'un Sergio Perez'in sözleşmesini yenilememesi için hiçbir neden yok ve Max Verstappen'in yeri de kesinleşmiş durumda."

"Ferrari'de boş koltuk olacağını sanmıyorum, bu yüzden Daniel'in kariyerine devam etmesi için herhangi bir seçenek göremiyorum."

"Tüm sürücüler yüksek sonuçlar almak için çabalar ve Daniel'in neden kötü sonuçlar aldığını bildiğini pek sanmıyorum. Dediğim gibi, Formula 1'e dönebilmesi için önünde herhangi bir seçenek yok."

"Bana göre Ricciardo, Formula 1 dışındaki konulara çok fazla zaman ve çaba harcıyor. Bu nedenle durum kontrolden çıktı." dedi.

Ricciardo'nun adı bir dönem Alpine'e dönüş ve Haas'a geçiş ile anılmıştı. Fakat iki takım da farklı isimlerle anlaştı.