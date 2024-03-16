Jones: "Ricciardo'nun en iyi günleri geride kaldı"

F1 2024 sezonuna girerken Ricciardo'yu çevreleyen büyük bir ivme vardı. Çünkü Red Bull'un yeniden markalaşan genç takımıyla 2025'te ana takıma dönüş için bir aday olarak görülerek sezona başladı. Ancak Ricciardo sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Ricciardo, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki açılış turlarında takım arkadaşı Yuki Tsunoda tarafından geride bırakılırken, Suudi Arabistan'da Tsunoda tarafından gölgede bırakıldı. Suudi Arabistan'da yarışın sonlarında bir spin atan Ricciardo için yarış hayal kırıklığıyla noktalandı.

Avustralyalı pilot, VCARB01'de düzeltilmesi gereken bazı sorunlar bulduğunu iddia ederek durumun yakında tersine dönebileceğini vurgulasa da, vatandaşı ve 1980 Dünya Şampiyonu Jones, durumun Ricciardo için giderek daha tehlikeli hale gelmesinden korkuyor.

Ricciardo'nun aracı suçlamasının tekrar eden ve olumlu olmayan bir eğilim olduğunu öne süren Jones, Red Bull'un geri dönüş umutları azaldığı için 34 yaşındaki pilotun Albert Park'taki kendi ülkesinde düzenlenen yarışta doğru şeyler yapması gerektiği konusunda uyarıyor.

Sergio Perez, üç kez Dünya Şampiyonu olan takım arkadaşı Max Verstappen'i her iki yarışta da takip ederek arka arkaya ikinciliklerle koltuğunu koruma sezonuna iyi bir şekilde başladı.

Ricciardo'nun kendini geliştirmesi gerektiği konusunda Herald Sun'a konuşan Jones, "Ricciardo'nun buna katılacağını düşünüyorum. Kötü şans ya da başka bir şey, eminim Daniel şu ana kadar elde ettiğinden daha iyi sonuçlar elde etmek isterdi."

"Günün sonunda, her zaman aracı suçlayamayız, ki geçmişte böyle bir eğilimimiz vardı."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Daniel'in Melbourne'de son derece iyi gittiğini görmeyi çok isterim, Daniel'in her zaman son derece iyi gittiğini görmek isterim."

"Ancak Red Bull takımına geri dönme ya da daha rekabetçi bir araca binme şansının olması için şansının değişmesi ya da performansını yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Suda debeleniyor. Gerçekten çok iyi sonuçlar alması ve iyi bir gösteri yapması gerekiyor, olduğu yerde kalamaz."

"Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bence Ricciardo'nun en iyi günleri geride kaldı. İnsanlar ne derse desin, birkaç iyi araca bindi."

"Alpine ya da McLaren, şu anda içinde bulunduğu araç... günün sonunda bir başlangıç için takım arkadaşını geçmeye başlamalı."

"Çok rekabetçi olmasını ve puan mücadelesine girmesini çok isterim ama bunu görmeden önce bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ricciardo ve VCARB takımı hâlâ 2024 sezonundaki ilk puanlarını arıyor.