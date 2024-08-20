Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?
Red Bull'da hem şef teknik sorumlu Adrian Newey hem de sportif direktör Jonathan Wheatley'i takımdan ayrılacak. Peki Jonathan Wheatley'nin Red Bull'dan ayrılmasına yol açan olaylar neler?
Jonathan Wheatley, Red Bull Racing team manager
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing, Formula 1'de büyük başarılar elde etse de takım içinde önemli değişiklikler yaşıyor.
Christian Horner, 2025'te hem şef teknik sorumlusu Adrian Newey'i hem de sportif direktör Jonathan Wheatley'i kaybedecek.
Efsane tasarımcı Adrian Newey'nin bir sonraki durağı henüz tam olara bilinmiyor ancak hem Alpine hem de Aston Martin onu kadrosuna katmak için büyük bir yarış içinde.
Wheatley'nin ise bir sonraki takımı geçtiğimiz haftalarda açıklandı.
Red Bull, Wheatley'in 2026'da Formula 1'e katılacak olan Audi'nin takım patronu olarak görev yapacağını duyurdu.
Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the pit wall
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alman gazeteci Michael Schmidt, ams.F1 YouTube kanalında Wheatley'nin Red Bull'la olan ilişkisi hakkında daha fazla bilgi paylaşarak şunları söyledi: "Wheatley, Christian Horner'ın geleceği hakkında spekülasyonlar arttığında, bir gün takım patronu olacağı hayallerini kuruyordu."
"Ancak Marko ve Horner arasında taraf seçmesi gereken noktada, belki de Marko'nun tarafını biraz fazla tuttu."
"Bu kovulduğu anlamına gelmez ama ona terfi fırsatları sunamadılar ve takımdan ayrılmasını da zorlaştırmadılar."
"Wheatley, maaş açısından da nispeten üst sıralardaydı ve bilindiği üzere bütçe sınırı büyük takımlar için önemli bir sorun."
"Red Bull tüm bu nedenlerden dolayı ona daha fazlasını sunamayınca, daha çekici bir pozisyon ve daha fazla para teklif edilen biriyle yollarını ayırmaları zor olmadı."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Red Bull, yaz arasından sonra RB20'de nasıl bir gelişim yönü izleyecek?
Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"
Marko: "RB20 bir k**tak ve onu sadece Verstappen kullanabiliyor"
Son Haberler
Albon: "Güncellemeleri test etmek için sabırsızlanıyorum"
Red Bull: "Kalan tüm çalışanlarımızı takımda tutmaya çalışacağız"
Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"
Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar