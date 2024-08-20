Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?

Red Bull Racing, Formula 1'de büyük başarılar elde etse de takım içinde önemli değişiklikler yaşıyor.



Christian Horner, 2025'te hem şef teknik sorumlusu Adrian Newey'i hem de sportif direktör Jonathan Wheatley'i kaybedecek.



Efsane tasarımcı Adrian Newey'nin bir sonraki durağı henüz tam olara bilinmiyor ancak hem Alpine hem de Aston Martin onu kadrosuna katmak için büyük bir yarış içinde.



Wheatley'nin ise bir sonraki takımı geçtiğimiz haftalarda açıklandı.



Red Bull, Wheatley'in 2026'da Formula 1'e katılacak olan Audi'nin takım patronu olarak görev yapacağını duyurdu.

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the pit wall Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alman gazeteci Michael Schmidt, ams.F1 YouTube kanalında Wheatley'nin Red Bull'la olan ilişkisi hakkında daha fazla bilgi paylaşarak şunları söyledi: "Wheatley, Christian Horner'ın geleceği hakkında spekülasyonlar arttığında, bir gün takım patronu olacağı hayallerini kuruyordu."



"Ancak Marko ve Horner arasında taraf seçmesi gereken noktada, belki de Marko'nun tarafını biraz fazla tuttu."



"Bu kovulduğu anlamına gelmez ama ona terfi fırsatları sunamadılar ve takımdan ayrılmasını da zorlaştırmadılar."



"Wheatley, maaş açısından da nispeten üst sıralardaydı ve bilindiği üzere bütçe sınırı büyük takımlar için önemli bir sorun."



"Red Bull tüm bu nedenlerden dolayı ona daha fazlasını sunamayınca, daha çekici bir pozisyon ve daha fazla para teklif edilen biriyle yollarını ayırmaları zor olmadı."