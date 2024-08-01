Resmi: Red Bull'dan ayrılan Wheatley, Audi F1 takım patronu olacak!
Jonathan Wheatley, Audi F1 projesinin yeni takım patronu olmak için Red Bull'dan ayrılıyor.
Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull, Spor Direktörü Jonathan Wheatley'nin takımdan ayrıldığını ve Audi F1 Projesi'nde Takım Patronu olarak yeni bir göreve başlayacağını duyurdu.
Wheatley, 2024 sezonunun sonuna kadar görevine devam edecek.
2025 yılında ise Formula 1'e bir yıl zorunlu ara verecek.
Jonathan Wheatley, Red Bull ile geçirdiği 18 yıllık sürede önemli başarılara imza atarak takımın başarılarında önemli rol oynamıştı.
Red Bull takım Patronu Christian Horner, Wheatley'nin ayrılığıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
"Jonathan ile 18 yılı aşkın süredir devam eden uzun ve başarılı bir ilişkimiz oldu. İlk olarak takım töneticisi, sonrasında ise sportif direktörümüz olarak altı takımlar şampiyonluğu ve yedi pilotlar şampiyonluğuna yaptığı katkı, takım tarihimizde sonsuza dek bir mihenk taşı olarak kalacak."
Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu ve Red Bull Racing Takım MenajeriJonathan Wheatley
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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