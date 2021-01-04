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Formula 1 / Vefat Duyuruları

John Hogan, 76 yaşında vefat etti

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John Hogan, 76 yaşında vefat etti
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1 sponsorlukları ve pazarlamaları dünyasının önemli bir ismi olan John Hogan, 76 yaşında COVID-19'a bağlı bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Hogan'ın Philip Morris adına yaptığı işler büyük ses getirmişti, zamanında McLaren ve Ferrari ile çalışan şirket Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna ve Michael Schumacher'in şampiyonluklarında takımlarla anlaşmalıydı. 

Hogan spora, sponsorluk anlaşmalarının ve araştırmalarının tamamen yeni olduğu zamanlarda giriş yapmıştı. 

Kendisi, Bernie Ecclestone'un sporun sınırlarını genişlettiği ve TV yayınlarının daha önem arz ettiği zamanlarda neler yapılabileceği konusunda önemli bir isimdi.

60'lı yılların sonunda pazarlama işine giren Hogan, Coca Cola ile olan anlaşma ile beraber F3 sürücüleri James Hunt ve Gerry Birrell'i destekleyerek yarış dünyasına adım attı.

Bunun yanı sıra Hogan, Ron Dennis ve Neil Trundle tarafından yönetilen Rondel F2 takımına da destek buldu.

1973'te Hogan, Philip Morris'e geçiş yaptı. Amerikalı şirketin Marlboro markası çoktan BRM ile bir anlaşmaya sahipti, ancak Hogan sayesinde şirket 1974'te McLaren'e geçiş yaptı. Aynı sene Emerson Fittipaldi dünya şampiyonluğunu kazandı ve bu yeni birliktelik, çok iyi bir başlangıç yaptı. 

70'lerin sonuna doğru yolunu kaybeden McLaren'e yardım Hogan tarafından geldi. Project 4 adlı ünlü projeyi başlatan Hogan, Ron Dennis'in işleri değiştirme isteğinin de farkında olarak bu işe adım attı ve böylece pek çok klasik aracın adının yer aldığı Marlboro Project 4 (MP4) ortaya çıktı.

Hogan, Marlboro'nun McLaren ile olan ilişkisi üzerinde, Alain Prost/Ayrton Senna'lı Honda dönemine kadar çalıştı, aynı zamanda Ferrari ile de verimli bir iletişim yarattı.

Philip Morris 1996 senesinin sonunda McLaren ile yolları ayırdı ve tüm konsantrasyonunu Maranello'ya döndürdü. Bu karar, Michael Schumacher'in İtalyan takım ile kazanma döneminin de başlangıcı oldu. 

Hogan 2002 yılında Philip Morris'ten ayrıldı ve Jaguar Racing'in başına geçti, ancak takım kısa bir süre sonra dağıldı ve Hogan takımdan ayrıldı.

Kendisi bir süreliğine Zak Brown'un pazarlama ve sponsorluk şirketi olan JMI'da danışman olarak da görev aldı.

Pazar günü attığı tweette Brown şunları söyledi: "John Hogan'ın bu sabah, COVID'e karşı gösterdiği cesur savaşa yenik düşmesinden dolayı çok üzgünüm. John bir centilmen, bir öncü ve motor sporları ile Formula 1'in bir efsanesiydi. Bireysel olarak da benim için iyi bir öğretmen ve arkadaş oldu."

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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