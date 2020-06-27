Johansson: "Dixon, F1'de şampiyon olabilirdi"
Eski F1 pilotu Stefan Johansson, IndyCar sürücüsü Scott Dixon'ın daha önce Formula 1'e girmeye çok yaklaştığını ve anlaşma olmayınca, olası bir şampiyonluğu da kaybettiğini belirtti.
Stefan Johansson, Formula 1'de yedi yılı aşkın bir süre yarıştı ve hem Ferrari hem de McLaren ile yarışan nadir sürücülerden bir tanesi oldu.
İsveçli sürücü, F1 sonrasında farklı şeyler yaptı ve aynı zamanda pilot menajerliği de üstlendi.
Beş kez IndyCar şampiyonu Scott Dixon'ın kariyerini yöneten eski F1 sürücüsü, 2003 yılında Dixon için Formula 1 takımlarıyla görüşmüştü.
F1'in podcastinde konuşan Johansson, Dixon'ın F1'de şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu ancak F1'de yarışma fırsatı yakalayamadığını belirtti.
Johansson, Dixon'ın neden F1'e giremediğiyle ilgili şöyle dedi: "Sadece zamanlama ile ilgiliydi. Şampiyonluğu ilk kez kazandığında [2003'te], Williams ile çok iyi giden bir test yaptı."
"Ayrıca Ferrari ile de bir test yapmamız gerekiyordu. Jean Todt ile bazı görüşmeler yaptık ve bizimle test yapmak istediler."
"Ama Williams ile BMW o dönem birlikte çalışıyordu ve temelde araçta çaylak istemiyorlardı."
"O zaman IndyCar için Chip Ganassi ile gerçekten çok iyi bir anlaşma yapmayı başardık, bu yüzden IndyCar'da kaldık ve işte F1 şansının sona erdiği yer burası oldu."
"Bence F1'de dünya şampiyonu olurdu. F1'de doğru zamanda doğru araçta olmalısınız. Orada zamanlama çok önemli."
"Bence Scott kesinlikle hangi kategori olursa olsun en iyilerden bir tanesi."
39 yaşındaki Scott Dixon, 2003, 2008, 2013, 2015 ve 2018'de IndyCar'ı şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Bu yılki ilk IndyCar yarışının da galibi oldu.
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
Fotoğraf: IndyCar
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
Fotoğraf: Scott R LePage / Motorsport Images
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Winner, Celebrates on the podium
Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda, Alexander Rossi,
Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images
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|Editör
|Kemal Şengül