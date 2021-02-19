AlphaTauri: "AT02, takımın ürettiği en iyi araç"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!" Sonraki / Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı!
Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri: "AT02, takımın ürettiği en iyi araç"

Ekleyen:
, Şef Editör

AlphaTauri'nin teknik direktörü Jody Egginton, yeni dar burunlu AT02 hakkında bilinmeyenleri açıklarken, bu aracın şimdiye kadar kendilerinin ürettiği en iyi Formula 1 aracı olduğunu söyledi.

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri: "AT02, takımın ürettiği en iyi araç"

AT02'ye bakıldığında, selefine kıyasla en büyük değişiklikler bargeboard ve ön kısımda yapılmış gibi görünüyor.

Takım, geçen yıl Pierre Gasly ile beraber Monza'da zafere ulaşmıştı fakat yılı sadece yedinci sırada bitirebildi.

Bundan ötürü takım daha fazla ilerleme kaydetmek istiyor ve bu kapsamda gelişim hakkının her ikisi de ön tarafta kullanıldı.

Biz de Motorsport.com olarak AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton'la yeni araca dair röportaj gerçekleştirdik.

Soru: FIA, bu sene yere basma gücünü %10 civarında azaltacak aerodinamik değişiklikler yaptı. Bu kaybı telafi ediyor musunuz?

Egginton: "Yere basma gücünü düşürmeyi hedefleyen yeni kurallarla birlikte tabanda, difüzörde ve arka fren kanallarında birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tüm parçaları optimize etmek çok fazla çalışmamızı gerektirdi."

"2021 aracımızı geliştirmek için yaptığımız çalışmalar, kurallara uymak için yapmamız gerekenden çok daha ötesine geçti ve sonuç olarak hemen hemen tüm aerodinamik yüzeylerde değişiklik yaptık. Sadece bununla kalmadık, araçta görünür olmayan birçok parçayı yeniden tasarladık."

"Yeni kurallar sonucu aerodinami tarafında kaybettiğimiz performansı telafi edebilmek için çok zaman harcadık ve gelişim sezon boyunca devam edecek. Kaynaklarımızı 2021 ve 2022 projeleri arasında paylaştırmaya, her iki projeden maksimumu almaya karar verdik."

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Soru: Covid kısıtlamalarının normal çalışma prosedürlerinde etkisi oldu mu?

Egginton: "Covid'le ilgili durum netlik kazanır kazanmaz, prosedürlerimizi ve çalışma metotlarımızı değiştirdik. Ve hem İtalya'da hem de İngiltere'de tesislerimiz olduğu için bu süreci sürekli gözlemliyoruz. "

"Takım virüsle yaşamaya alışma konusunda iyi iş çıkardı. Akıllıca-çalışma yönteminin yükselişi, uyguladığımız stratejinin bir parçasıydı ancak bunu güzel bir şekilde uyguladık ve takım içerisindeki insanlar bu mücadeleye iyi bir şekilde tepki verdiler. Takım içerisindeki herkes, gelişen bu duruma adapte olma konusunda büyük çaba gösterdi."

"Son dönemde aerodinami çalışmalarını Bicester'daki rüzgar tünelinden ( %50 boyut) Red Bull'daki rüzgar tüneline (%60 boyut) taşıdık. Bu, araştırmalarımızın daha rafine olmasını sağlayacak önemli bir adımdı. Bicester'daki çalışma grubu iyiydi çünkü orası sayesinde aerodinamik araştırmalardaki kayıplar minimuma indi."

"AT02'nin temel gelişimi, bu makineye ve 2022 makinesine ne kadar zaman ve kaynak ayırdığımızla bağlantılı olacak. Çok esnek olmayı öğrendik ancak artık aerodinamik testler geçmişe kıyasla daha verimli olmak zorunda."

Soru: AT01 iyi bir makine gibi görünüyordu. Yenisi için iyi bir başlangıç noktası olacak...

Egginton: Evet, AT01'in bu takımın ürettiği en iyi makine olduğuna inanıyorum. STR14 fena bir araç değildi ancak 2020 aracımız sezon boyunca çok iyi gelişti ve onun performansı, projede yer alan herkesin sıkı çalışmasının bir sonucuydu."

"AT02, FIA'nın vermiş olduğu iki gelişim hakkından faydalanacak. Şasi ve güç ünitesinin iyi bir temele sahip olduğuna inanıyorduk, bu yüzden gelişim jetonlarını başka yerde kullandık."

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Soru: Pirelli'nin yeni lastiklerinin 2021 aracında nasıl etkisi olacak?

Egginton: "Pirelli, geçen sene lastik ömrü konusunda çıkardığı derslerin ardından bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. 2021 hamurunun temelde 2019 lastiği olduğu unutulmamalı. Tek koltuklu araçlar bu süreçte çok fazla geliştiler, bu yüzden bu konuda değişiklikler yapılmasına şaşırmadık."

"Yeni lastikleri denedik ve onların 2020 lastiklerine göre nasıl çalıştıklarını iyi anladığımıza inanıyoruz. Farklı bir yapısı var ve bu, Pirelli'ye minimum hava basıncını seçmede daha fazla özgürlük verecek. Basınç her zaman performans konusunda çok hassas bir konu olduğu için bu iyi bir şey. "

Soru: AT02'nin tasarımında, Red Bull Technology ile olan sinerjiden hangi alanlarda faydalandınız?

Egginton: "Arka arkaya üçüncü yılımızda, Red Bull Technology tarafından sağlanan vites kutusu, arka süspansiyon ve bazı ön süspansiyon bileşenlerine sahip olacağız. 2021 aracında, geçen yılki arka süspansiyonu ve vites kutusunu tutmayı seçtik."

“İki gelişim hakkımızı, yeni bir burun tasarımına sahip olmak ve ön süspansiyonun dış aksamını yeniden tasarlamak için kullanmayı seçtik. Böylece Red Bull Technology tarafından tedarik edilen bazı direksiyon parçalarını kullanarak, bunları teknik düzenlemelerde izin verilen 2020 versiyonlarıyla değiştirdik."

Soru: Aerodinamik değişikliklerle beraber performans kaybı ne kadar olacak?

Egginton: "Kaybedilen performansı geri kazanmak ve ayrıca aracın aerodinamik tasarımını iyileştirmek için çok çalıştık. Peki aracımız ne kadar hızlı olacak? Kesin bir rakam söylemek istemiyorum, ancak her şeyi hesaba kattığımızda, genel olarak 2020'nin ortasındaki benzer bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum."

Soru: F1'deki son sezonunda Honda'dan ne bekliyorsunuz?

Egginton: "Honda bize bu yıl için yeni bir güç ünitesi sunuyor ve bu nedenle etrafındaki paketlenmeyi geliştirme fırsatı bulduk. Honda, 2021'in sonuna kadar savaşma konusunda çok kararlı ve güç ünitesinin, ihtiyaç duyulan her şeyi sağlamaya devam edeceğinden eminiz."

Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"

Önceki haber

Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"

Sonraki haber

Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı!

Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

7s
3
Formula 1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

42 dk
4
Formula 1

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

8s
5
Formula 1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Son Haberler
Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

7dk
Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

42dk
Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

1s
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

Abdullah Çelik More from
Abdullah Çelik
Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Alfa Romeo, jeton haklarını burnu inceltmek için kullanmış
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, jeton haklarını burnu inceltmek için kullanmış

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor
eSpor / Motorsport.com haberler

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor

Çok Okunanlar Bugün

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Son Haberler

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.