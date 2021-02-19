AlphaTauri: "AT02, takımın ürettiği en iyi araç"

AT02'ye bakıldığında, selefine kıyasla en büyük değişiklikler bargeboard ve ön kısımda yapılmış gibi görünüyor.

Takım, geçen yıl Pierre Gasly ile beraber Monza'da zafere ulaşmıştı fakat yılı sadece yedinci sırada bitirebildi.

Bundan ötürü takım daha fazla ilerleme kaydetmek istiyor ve bu kapsamda gelişim hakkının her ikisi de ön tarafta kullanıldı.

Biz de Motorsport.com olarak AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton'la yeni araca dair röportaj gerçekleştirdik.

Soru: FIA, bu sene yere basma gücünü %10 civarında azaltacak aerodinamik değişiklikler yaptı. Bu kaybı telafi ediyor musunuz?

Egginton: "Yere basma gücünü düşürmeyi hedefleyen yeni kurallarla birlikte tabanda, difüzörde ve arka fren kanallarında birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tüm parçaları optimize etmek çok fazla çalışmamızı gerektirdi."

"2021 aracımızı geliştirmek için yaptığımız çalışmalar, kurallara uymak için yapmamız gerekenden çok daha ötesine geçti ve sonuç olarak hemen hemen tüm aerodinamik yüzeylerde değişiklik yaptık. Sadece bununla kalmadık, araçta görünür olmayan birçok parçayı yeniden tasarladık."

"Yeni kurallar sonucu aerodinami tarafında kaybettiğimiz performansı telafi edebilmek için çok zaman harcadık ve gelişim sezon boyunca devam edecek. Kaynaklarımızı 2021 ve 2022 projeleri arasında paylaştırmaya, her iki projeden maksimumu almaya karar verdik."

Alpha Tauri AT02 Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Soru: Covid kısıtlamalarının normal çalışma prosedürlerinde etkisi oldu mu?

Egginton: "Covid'le ilgili durum netlik kazanır kazanmaz, prosedürlerimizi ve çalışma metotlarımızı değiştirdik. Ve hem İtalya'da hem de İngiltere'de tesislerimiz olduğu için bu süreci sürekli gözlemliyoruz. "

"Takım virüsle yaşamaya alışma konusunda iyi iş çıkardı. Akıllıca-çalışma yönteminin yükselişi, uyguladığımız stratejinin bir parçasıydı ancak bunu güzel bir şekilde uyguladık ve takım içerisindeki insanlar bu mücadeleye iyi bir şekilde tepki verdiler. Takım içerisindeki herkes, gelişen bu duruma adapte olma konusunda büyük çaba gösterdi."

"Son dönemde aerodinami çalışmalarını Bicester'daki rüzgar tünelinden ( %50 boyut) Red Bull'daki rüzgar tüneline (%60 boyut) taşıdık. Bu, araştırmalarımızın daha rafine olmasını sağlayacak önemli bir adımdı. Bicester'daki çalışma grubu iyiydi çünkü orası sayesinde aerodinamik araştırmalardaki kayıplar minimuma indi."

"AT02'nin temel gelişimi, bu makineye ve 2022 makinesine ne kadar zaman ve kaynak ayırdığımızla bağlantılı olacak. Çok esnek olmayı öğrendik ancak artık aerodinamik testler geçmişe kıyasla daha verimli olmak zorunda."

Soru: AT01 iyi bir makine gibi görünüyordu. Yenisi için iyi bir başlangıç noktası olacak...

Egginton: Evet, AT01'in bu takımın ürettiği en iyi makine olduğuna inanıyorum. STR14 fena bir araç değildi ancak 2020 aracımız sezon boyunca çok iyi gelişti ve onun performansı, projede yer alan herkesin sıkı çalışmasının bir sonucuydu."

"AT02, FIA'nın vermiş olduğu iki gelişim hakkından faydalanacak. Şasi ve güç ünitesinin iyi bir temele sahip olduğuna inanıyorduk, bu yüzden gelişim jetonlarını başka yerde kullandık."

Alpha Tauri AT02 Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Soru: Pirelli'nin yeni lastiklerinin 2021 aracında nasıl etkisi olacak?

Egginton: "Pirelli, geçen sene lastik ömrü konusunda çıkardığı derslerin ardından bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. 2021 hamurunun temelde 2019 lastiği olduğu unutulmamalı. Tek koltuklu araçlar bu süreçte çok fazla geliştiler, bu yüzden bu konuda değişiklikler yapılmasına şaşırmadık."

"Yeni lastikleri denedik ve onların 2020 lastiklerine göre nasıl çalıştıklarını iyi anladığımıza inanıyoruz. Farklı bir yapısı var ve bu, Pirelli'ye minimum hava basıncını seçmede daha fazla özgürlük verecek. Basınç her zaman performans konusunda çok hassas bir konu olduğu için bu iyi bir şey. "

Soru: AT02'nin tasarımında, Red Bull Technology ile olan sinerjiden hangi alanlarda faydalandınız?