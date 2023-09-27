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Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Aston Martin elçisi Jessica Hawkins, geçen hafta Hungaroring'de takımın AMR21 aracını sürerek Formula 1 aracıyla ilk tam testini yaptı.

Adam Cooper
Ekleyen:
J Hawkins Aston Test

Böylece Hawkins, Tatiana Calderon'un 2018'de Meksika'da bir çekim gününde Sauber C37 ile kısa bir test sürüşü yapmasından bu yana güncel ya da güncele yakın bir yarış aracını test eden ilk kadın oldu. Kolombiyalı pilot 2018 ve 2019'da İsviçre ekibi için 2013 model bir C32 kullanmıştı.

Eski W Serisi pilotu Hawkins daha önce gösteri sürüşlerinde eski F1 araçlarını kullanmıştı ve Silverstone ekibinin simülatöründe geçirdiği uzun sürenin ardından Aston için bir deneme yapma şansını bekliyordu.

Test, şiddetli yağmur nedeniyle biraz ertelense de Hawkins sonunda pistin kuru olmasıyla birlikte üç tur atabildi.

Testin ardından Hawkins, "AMF1 takımındaki herkese bana güvendikleri, inandıkları ve bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum." 

"Buraya gelmek için kan, ter ve gözyaşı döktüm. Bunun bir olasılık olduğunu ilk duyduğumda inanmakta güçlük çektim. Bunu aylarca gizli tutmak zorunda kaldım ki bu oldukça zordu!"

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"Kesinlikle buna değdi ve gerçekten çok değerli bilgiler edindim. Hiçbir şey bir F1 aracının hızlanması ve yavaşlamasıyla kıyaslanamaz, verilere baktığımda performansımla gerçekten gurur duyuyorum."

"AMR21'i sürmek benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve buna uzun zamandır hazırdım. Daha fazlası için çabalamaya devam edeceğim, bu süreçte diğer kadınlara ilham vermek ve ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini onlara göstermek istiyorum." dedi.

Aston takım patronu Mike Krack ise şunları ekledi: "Jessica'nın test için yaptığı hazırlıktan gerçekten etkilendik. Simülatör ekibimizle birlikte inanılmaz derecede sıkı çalıştı ve bu onunla test yapma kararını vermemizi kolaylaştırdı."

"Jessica bu fırsata büyük bir olgunlukla yaklaştı, çabucak hızlandı ve güzel bir ritim buldu."

"Bu, Jessica'nın AMF1 ile olan yolculuğunda son derece önemli bir an oldu. Ona modern bir F1 aracını test ettirerek, gelişim yolculuğunda bir sonraki adımı atmasına katkı sağladığımız için mutluyum."

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 Team

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Aston gelişim programı direktörü Robert Sattler, Hawkins'in zorlu koşullarda iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Sattler, "Jessica, ilk F1 testinde mükemmeldi."

"Hazırlık turundan sonra pisti şiddetli yağmur vurduğu için küçük bir gecikme yaşadık. Sonrasında piste çıkabildi ancak ilk düzgün turunda birkaç virajda hâlâ ıslak noktalar vardı."

"Jessica, AMR21 aracının karmaşıklığını kusursuz bir şekilde yönetirken zorlu olan pistte kademeli olarak hızını artırdı. Verdiği geri bildirimler kesindi ve verilerimizle uyumluydu. Üç turdan sonra pist kurumuştu ve Jessica referans tur hızlarına ulaşmaya başlamıştı bile."

"Genel olarak, Jessica çok profesyonel bir tutumla mükemmel bir test programı yürüttü. Onu yakında tekrar araçta görmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu. 

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