Jérôme Stoll, Renault'daki görevinden ayrılıyor

1980'den bu yana Renault için çalışan Stoll, 2016'dan bu yana Renault Sport Racing'in başkanı ve direktörüydü.

Renault'nun 2015'ni sonunda Formula 1'e dönme kararı almasının ardından şirkete başkanlık eden 66 yaşındaki Stoll, takımın bugünkü konumuna gelmesinde pay sahibi olan isimlerden bir tanesiydi.

Takım bu yıl 2015 sonundaki dönüşünden sonraki ilk podyumlarını almayı başardı ve uzun süre üçüncülük için mücadele etti.

Aynı zamanda motor tarafında da önemli adımlar atıldı.

Renault bugün yaptığı açıklama ile Stoll'ün takımın Alpine adını taşıyacağı 2021 sezonu öncesinde görevini bırakacağını duyurdu.

Renault, Stoll'ün görevi bırakacağı tarihin "31 Aralık" olduğunu doğruladı.

Renault'nun CEO'su Luca de Meo, Stoll'ün Renault'nun Formula 1'e fabrika ekibiyle F1'e dönmesine katkıda bulunduğunu söyledi ve ekledi: "Renault'daki kariyeri boyunca edindiği deneyim ve uzmanlık, F1 ekibimizin yapılandırılmasında ve ilerlemesinde önemli rol oynadı. Son beş yılda yapılan tüm bu çalışmalar için teşekkür ederim Jérôme.”