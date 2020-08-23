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Formula 1 / Son dakika

"Jerez'in F1'le yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı"

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"Jerez'in F1'le yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı"
Ekleyen:
, Editör

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Jerez'in F1'e dönüş umutları sona erdi.

Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından Formula 1 takvimi büyük değişikliğe uğradı ve pek çok yarış takvimden düştü.

Ayrıca Formula 1'e normal şartlarda ev sahipliği yapma şansı bulunmayan pistler de takvime dahil oldu.

Nürburgring, Imola, Portimao ve Mugello, bu yıl takvime sonradan dahil olan yarışlar oldular. Çok yakında İstanbul Park da bu dört yarışa eklenecek.

Jerez de Formula 1'e Kasım ayında ev sahipliği yapmak için görüşmeler yapıyordu ve hatta İstanbul Park'la çekiştiği bilgileri vardı.

Ama İspanyol Diario Sport gazetesi, Liberty Media ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ortaya koydu.

Bu, Jerez'in F1 umutlarının sonu anlamına gelirken, İstanbul için iyi bir haber.

İspanya Otomobil Federasyonu Başkanı Manuel Avino, "Endülüs, Jerez, federasyon ve spor konseyi, İspanya'da iki F1 yarışı yapma olasılığını değerlendirmek için bir süredir Liberty ile görüşüyordu." dedi.

Öte yandan Lausitzring'in F1'e dahil olabileceği iddiaları da vardı. Fakat pist yönetimi herhangi bir görüşme olmadığını açıkladı.

DPA'ya açıklamada bulunan pistin sahibi Dekra şirketi, "Şimdiye kadar kimse bizimle iletişime geçmedi. Böyle bir ilgi varsa, elbette Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma olasılığına bakacağız." dedi.

İstanbul Park'ın da dahil olacağı F1 takviminin son halinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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