Jerez, Mayıs ayına kadar F1 anlaşmasını imzalamayı umuyor

Formula 1'de uzun zamandır İspanya Grand Prix'sine Barcelona pisti ev sahipliği yapıyordu.

Endülüs Parlamentosu üyesi Juan Marin, İspanyol basınına verdiği demeçte, 1997'den sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapmak için Liberty Media ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Açıklamaya göre son dönemde Formula 1'le olan görüşmelere hız veren Jerez'in, spora ev sahipliği yapıp yapmayacağı konusundaki karar Mayıs ila Haziran aylarında verilecek.

Jerez'in Barcelona'nın yerine değil, yeni bir yarış olarak takvime girmesi bekleniyor. Böylelikle 22 yarışlık takvim, 23'e çıkacak.

Marin, "Bazıları her şeyin zaten tamamlandığını söylüyor, ancak imzalar atılıncaya kadar hiçbir şey açıklamayacağım."

"Müzakereler devam ediyor ve her şeyin Mayıs ila Haziran aylarında noktalanmasını bekliyoruz."

"Formula 1, Jerez'i olduğu kadar Endülüs'ü de ilgilendiriyor. Ancak yarışa ev sahipliği yapmakla ilgilenen başka ülkeler de var. Yarış, gerçekten çok büyük yatırımlar gerektirecek. Çünkü pist üstünde yapılması gereken çalışmalar var."

"Sadece Endülüs yetkilileri değil, diğer parti yetkilileri de sürece katılıyorlar. Bu anlamda müzakerelere devam ediyoruz ve Jerez Belediye Meclisi ile çalışma halindeyiz, ancak nihayetinde kararlaştırılan bir şey olduğunu söyleyemem." dedi.

Jerez, uzun zamandır Formula 1'e ev sahipliği yapmıyor ancak birkaç yıl öncesine kadar takımlar tarafından test için kullanılıyordu.