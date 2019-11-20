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Formula 1 / Son dakika

Jerez, Formula 1'e dönmeye hazırlanıyor!

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Jerez, Formula 1'e dönmeye hazırlanıyor!
Ekleyen:
, Editör
20 Kas 2019 06:37

Jerez pisti, Barcelona'nın yerine Formula 1'e ev sahipliği yapmak için Liberty Media ile görüşmeler yaparken, taraflar prensip anlaşması imzalamış gibi görünüyor.

Bu yıl Formula 1 yönetimiyle olan sözleşmesi sona eren Barcelona, takvimden düşecekleri yönündeki spekülasyonlara rağmen takvimde kalmalarını sağlayacak yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak 2020 sonrası için İspanya GP'nin geleceği belirsizliğini koruyor ve Barcelona'nın geleceği, özellikle maddi anlamda pek parlak görünmüyor.

Söylentilere göre 2021 için İspanya'daki bazı pistlerle görüşülüyor ve bu pistlerden birisi Jerez.

Yerel gazeteler El Mundo Deportivo ve Marca, son kez 1997 sezonunda Formula 1'e ev sahipliği yapan Jerez'in, Liberty Media ile 2021-23 yılları arasını kapsayacak üç yıllık dönem için görüşme halinde olduğunu iddia etti.

Anlaşma bu üç yılı kapsayacak fakat uzatma opsiyonu da olacak.

İddiaya göre Junata de Andalucia bölgesi, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmaları için gereken miktarı ödemeyi kabul etti ve taraflar yıllık 25 milyon dolarlık ücret konusunda prensip anlaşması imzaladı.

Haberde İspanyol yetkililerle, F1'in CEO'su Chase Carey arasında Lonra'da bir toplantı yapıldığı bildirildi.

Jerez de la Frontera Belediye Başkanı Mamen Sanchez, tüm bu bilgilerin basına sızmasından ötürü rahatsız olduklarını söyledi.

Diario de Jerez gazetesine verdiği demeçte, “Konsey iki yıldır çalışıyor ve Formula 1 Jerez'e geri dönüyor."

"Bir gizlilik anlaşmamız olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Böylelikle Jerez'in dönüşü, ilk ağızdan doğrulanmış gibi görünüyor.

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Editör Kemal Şengül

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