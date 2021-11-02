Jerez: "2022 takviminden herhangi bir yarış çıkarsa, takvime giriş için ilk sıradayız"

Formula 1 tarihinin efsanevi pistlerinden birisi olan Jerez, 1986 ve 1990 yılları arasında beş kez İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmıştı. Ardından 1994 ve 1997 yılları arasında da yarış düzenlendi.

O günden bu yana Jerez'in takvime döneceği konuşulsa da, bu söylentiler hiç gerçeğe dönüşmedi. Yine de Jerez, F1 hayalinden hiç vazgeçmedi ve 2015 yılında, sezon öncesi testine ev sahipliği yaptılar.

Bu pist, zaman zaman bazı takımlar tarafından test yapmak için kullanılıyor.

Şimdi Endülüs Başkan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Juan Martin, mevcut takvimden herhangi bir ülkenin çıkarılması durumunda Jerez'in 2022 için "bir numaralı yedek" olduğunu söyledi ve bir nevi herkesi şaşırtmış oldu.

Çünkü 2022 için takvimdeki ilk yedek pistin Çin'e ev sahipliği yapan Şanghay olduğu düşünülüyordu.

EFE ajansına konuşan Martin, "Şu anda yedek yarışlar arasında birinci sıradayız. Gelecek yıl herhangi bir yarış takvimden düştüğü an, biz girebiliriz." dedi.

Fakat Martin, Jerez'in Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapması için değişime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Şu anda pistin FIA Grade 1 lisansına sahip olmak ve Formula 1 takvimine girebilmek için pek çok açıdan yenilenmesi gerekiyor.

Martin'e göre yapılması gereken çalışmaların maliyeti 3 ila 5 milyon euroyu buluyor. Bu sebeple, 2022'de takvime girme hedefinin ne kadar gerçekçi olduğu bilinmiyor.

Bu sezon F1 takvimine sonradan Portimao, Türkiye ve Katar dahil olmuştu.