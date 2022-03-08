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Formula 1 Haberler

Jerez, 2022 F1 takvimine dahil olmak için başvuruda bulundu

Formula 1'de Sochi'nin gidişiyle oluşan yere Jerez de başvurdu.

Jerez, 2022 F1 takvimine dahil olmak için başvuruda bulundu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1 ile Rusya Grand Prix'si arasındaki anlaşmanın feshedilmesinin üzerinden 1 hafta geçti.

1 Mart'ta Formula 1, Sochi'yi tamamen takvimden çıkardı ve Rus sporcuları, tarafsız bayrak altında yarışmaya zorladı.

Formula 1, daha önce bahsedildiği üzere 23 yarışlık takvimi korumak istiyor ve bundan ötürü Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve Liberty Media, yedek yarış için arayışa başladı.

Adaylar arasında çok sayıda ülke var. Son dönemde Portimao, F1'le iletişime geçtiğini doğrulamıştı.

Ayrıca Sepang, Katar ve Bahreyn'de 2. yarış da ihtimal dahilinde. Son olarak bunlara, Jerez de eklendi.

La Gazzetta dello Sport, Jerez'in Formula 1 yönetimiyle iletişime geçtiğini ve bir yanıt beklediğini yazdı.

Endülüs Hükümeti'nin başkan yardımcısı Juan Marin, bu iddiaları doğruladı.

Marin, "Bütün dünya Grand Prix'yi istediğimizi biliyor ve bu yüzden 1.5 yıl önce görüşmeler için Londra'ya gitti. Aslında organizatörler, herhangi bir iptal olması durumunda, bizim ilk tercih olabileceğimizi söylediler. Yani yedek yarışlar listesinin başındayız." dedi.

İspanyol Jerez, tarihinde yedi kez F1'e ev sahipliği yaptı. Jerez'in Formula 1'e ev sahipliği yaptığı son yarış, 1997 yılıydı.

Takımlar daha önce 2015'te sezon öncesi testleri için Jerez'e gelmişlerdi.

Bu hafta çıkan söylentilerde Sepang pistinde yarış düzenleme olasılığının yüksek olduğu yer aldı.

Jerez ana düzlük

Jerez ana düzlük

Fotoğraf: FIA Formula 2

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