Jeremy Clarkson: "F1 aracını kullanmak çok zor mu merak ediyorum"
İngiliz televizyon sunucusu ve motor sporları hayranı olan Jeremy Clarkson, F1'le ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
Jeremy Clarkson on the grid
Andy Hone / Motorsport Images
Özellikle Top Gear programındaki performansıyla pek çok motor sporları hayranı tarafından bilinen Jeremy Clarkson'ın yorumları genellikle kendine has oluyor.
Clarkson, The Sun gazetesindeki yeni köşesinde Carlos Sainz'in Melbourne'deki zaferini değerlendirdi ve bunun üzerinden Formula 1 araçlarının yeterince zor olmayabileceğini ima etti.
Clarkson, "Ferrari pilotu Carlos Sainz, Apandistini aldırdıktan sadece birkaç gün sonra Avustralya'ya uçtu, aracına bindi ve bir yarış kazandı."
"Pek çok insanın bu olayı kararlılık ve cesaretin göstergesi olarak görmesi son derece doğal."
"Benim için ilginç olan ise şu; bize sürekli Formula 1 araçlarının volkanik bir gürültü ve aşırı baskının karışımına sahip tekerlekli savaş uçakları olduğu söylenir."
"Sürücünün böyle bir aracı kullanabilmesi için adeta bir superman olması gerekir."
"Peki gerçekten öyle mi? Bu soruyu soruyorum çünkü hastane fotoğraflarında Carlos'un yarıştan önce biraz rahatsız olduğu açıkça görülüyordu fakat görünüşe göre bakılırsa iki saat boyunca yarışmayı başardı."
"Tüm bunlar beni, günümüz Formula 1 araçlarını kullanma becerisine (faydalanma) ulaşmanın, onu doğrudan kullanmaktan çok daha zor olduğuna inandırıyor." dedi.
Jeremy Clarkson with Esteban Ocon
Fotoğraf: Alpine
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Raikkonen'in oğlu kartingde kazanmaya devam ediyor
Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı
Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"
Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar