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Formula 1 Japonya GP

Jeremy Clarkson: "F1 aracını kullanmak çok zor mu merak ediyorum"

İngiliz televizyon sunucusu ve motor sporları hayranı olan Jeremy Clarkson, F1'le ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Ezel Tan
Jeremy Clarkson on the grid

Jeremy Clarkson on the grid

Andy Hone / Motorsport Images

Özellikle Top Gear programındaki performansıyla pek çok motor sporları hayranı tarafından bilinen Jeremy Clarkson'ın yorumları genellikle kendine has oluyor.

Clarkson, The Sun gazetesindeki yeni köşesinde Carlos Sainz'in Melbourne'deki zaferini değerlendirdi ve bunun üzerinden Formula 1 araçlarının yeterince zor olmayabileceğini ima etti.

Clarkson, "Ferrari pilotu Carlos Sainz, Apandistini aldırdıktan sadece birkaç gün sonra Avustralya'ya uçtu, aracına bindi ve bir yarış kazandı."

"Pek çok insanın bu olayı kararlılık ve cesaretin göstergesi olarak görmesi son derece doğal."

"Benim için ilginç olan ise şu; bize sürekli Formula 1 araçlarının volkanik bir gürültü ve aşırı baskının karışımına sahip tekerlekli savaş uçakları olduğu söylenir."

"Sürücünün böyle bir aracı kullanabilmesi için adeta bir superman olması gerekir."

"Peki gerçekten öyle mi? Bu soruyu soruyorum çünkü hastane fotoğraflarında Carlos'un yarıştan önce biraz rahatsız olduğu açıkça görülüyordu fakat görünüşe göre bakılırsa iki saat boyunca yarışmayı başardı."

"Tüm bunlar beni, günümüz Formula 1 araçlarını kullanma becerisine (faydalanma) ulaşmanın, onu doğrudan kullanmaktan çok daha zor olduğuna inandırıyor." dedi.

Jeremy Clarkson with Esteban Ocon

Jeremy Clarkson with Esteban Ocon

Fotoğraf: Alpine

 

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