Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Jenson Button ikinci kez baba oldu

paylaşım
yorumlar
Jenson Button ikinci kez baba oldu
Ekleyen:
, Editör

2009 F1 dünya şampiyonu Jenson Button ikinci kez baba olduğunu açıkladı.

2016 sonunda Formula 1'den emekliye ayrılan Jenson Button, Jessica Michibata ile olan evliliğini sona erdirmesinin ardından ünlü model Brittny Ward ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin ilk çocukları, 2019'un Temmuz ayında dünyaya geldi.

Button, bu yılın haziran ayında Ward'ın ikinci kez hamile olduğunu açıklamış ve oldukça mutlu olduğunu söylemişti.

İngiliz pilot bugün, Ward'ın bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Çift, bebeğin adını Lenny Monrow koydu.

İlk bebeğin adına da Hendrix Jonathan adını vermişlerdi.

 
Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor

Önceki haber

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: "F1 gelecek sene 2020 tur sürelerini yakalayamayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "F1 gelecek sene 2020 tur sürelerini yakalayamayacak"

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"

Ferrari, Shwartzman'a güveniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Shwartzman'a güveniyor

Jenson Button ikinci kez baba oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jenson Button ikinci kez baba oldu

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor

Marko: "Albon'u göndermemizin sebebi tutarsız olmasıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon'u göndermemizin sebebi tutarsız olmasıydı"

Motorsport.com Türkiye ziyaretçileri, 2020 F1 sezonunun enlerini seçiyor
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Motorsport.com Türkiye ziyaretçileri, 2020 F1 sezonunun enlerini seçiyor

Son Haberler

Jenson Button ikinci kez baba oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Jenson Button ikinci kez baba oldu

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "F1 gelecek sene 2020 tur sürelerini yakalayamayacak"

18s
2
Formula 1

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"

12s
3
Formula 1

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"

12s
4
Formula 1

Ferrari, Shwartzman'a güveniyor

13s
5
Formula 1

Jenson Button ikinci kez baba oldu

10 dk

Son Haberler

Jenson Button ikinci kez baba oldu
F1

Jenson Button ikinci kez baba oldu

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor
F1

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"
F1

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"
F1

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"

Ferrari, Shwartzman'a güveniyor
F1

Ferrari, Shwartzman'a güveniyor

Son Videolar

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.