Jenson Button ikinci kez baba oldu

2016 sonunda Formula 1'den emekliye ayrılan Jenson Button, Jessica Michibata ile olan evliliğini sona erdirmesinin ardından ünlü model Brittny Ward ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin ilk çocukları, 2019'un Temmuz ayında dünyaya geldi.

Button, bu yılın haziran ayında Ward'ın ikinci kez hamile olduğunu açıklamış ve oldukça mutlu olduğunu söylemişti.

İngiliz pilot bugün, Ward'ın bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Çift, bebeğin adını Lenny Monrow koydu.

İlk bebeğin adına da Hendrix Jonathan adını vermişlerdi.