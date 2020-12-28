Jenson Button ikinci kez baba oldu
paylaşım
yorumlar
2009 F1 dünya şampiyonu Jenson Button ikinci kez baba olduğunu açıkladı.
2016 sonunda Formula 1'den emekliye ayrılan Jenson Button, Jessica Michibata ile olan evliliğini sona erdirmesinin ardından ünlü model Brittny Ward ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çiftin ilk çocukları, 2019'un Temmuz ayında dünyaya geldi.
Button, bu yılın haziran ayında Ward'ın ikinci kez hamile olduğunu açıklamış ve oldukça mutlu olduğunu söylemişti.
İngiliz pilot bugün, Ward'ın bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Çift, bebeğin adını Lenny Monrow koydu.
İlk bebeğin adına da Hendrix Jonathan adını vermişlerdi.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Jenson Button ikinci kez baba oldu
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
24 Ara 2020
McLaren dominance in F1: Senna and Prost
18 Ara 2020
Abu Dhabi’s young driver F1 test
13 Ara 2020
Abu Dhabi GP grid pozisyonları
10 Ara 2020
PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit
Slayt Şov
Haberi dinle