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Formula 1 Haberler

Jenner: "Hamilton şampiyonluğu geri isteyecek"

W Series'in yeni takım sahibi Caitlyn Jenner, Hamilton'ın bu sene şampiyonluğu geri almak isteyeceğini söyledi.

Jenner: "Hamilton şampiyonluğu geri isteyecek"
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Formula 1, geçtiğimiz sezon Abu Dhabi Grand Prix'sindeki sezon finalinde alınan kararlarla şampiyonluğu kaybeden Hamilton'ın, bu sene gridde olup olmayacağından birkaç gün öncesine kadar emin değildi.

Hamilton, Abu Dhabi'den bu yana herhangi bir açıklamada bulunmamış veya sosyal medyadan bir paylaşım yapmamıştı. İngiliz sürücü, geçtiğimiz Cumartesi günü Instagram sayfasından bir fotoğraf paylaşarak "geri döndüğünü" duyurdu.

Daha sonra Angela Cullen ile antrenman yaptığı bir videoyu yayınlayan Hamilton'ın, 2022 sezonuna hazırlanırken Mercedes'in Brackley merkezini de ziyaret etti.

Olimpiyat altın madalya sahibi Jenner, İngiliz sürücünün hiç olmadığı kadar kararlı olacağını düşünüyor.

Yeni W Series takımı Jenner Racing hakkında konuşan Caitlyn Jenner, "Lewis ile birkaç yerde karşılaştım. Biriyle tanıştığınızda, aniden onun tarafında oluyorsunuz."

"W Series hakkındaki hislerini öğrenmek için birkaç hafta önce onunla konuştum."

"Oldukça pozitifti, fikrimi çok sevdi."

"Ona, 'Geçtiğimiz sezonu bu kadar heyecanlı yaptığın için teşekkür ederim.' dedim. Bundan önceki yıllarda, sezonun bitmesine üç yarış kala şampiyonluğu aldığında o kadar heyecan verici olmuyordu."

"Bir sporcu olarak Hamilton'ın sporu domine etmesiyle ilgili bir problemim yok. Dekatlonda yarışırken de domine etmekle ilgili bir problemim yoktu."

"Ancak ona, 'Son turda kazandığın bir yıl yok muydu?' dedim o da 'Evet, 2008'di.' dedi. Bu sefer son turda kaybetti."

"Harika bir sezondu ve gelecek yıl Formula 1'de Mercedes'in ve Red Bull'un neler yapacağını görmek için heyecanlıyım."

"Hamilton şampiyonluğu geri almak isteyecek ve harika olacak." dedi.

Hamilton yeni sezonda George Russell ile takım arkadaşı olacak.

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