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Formula 1 / Son dakika

Jean Todt: "Mercedes'in baskınlığı Ferrari dönemini aştı"

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Jean Todt: "Mercedes'in baskınlığı Ferrari dönemini aştı"
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Çok farklı takımlar olsa da FIA başkanı ve eski Ferrari takım patronu Jean Todt, Mercedes’in baskın döneminin kendi dönemlerini geçtiğini düşünüyor.

90’ların sonu ve 2000’lerin başı Scuderia Ferrari ve Alman pilotları Michael Schumacher’in baskınlığıyla geçmişti ve Schumacher bu süreçte arka arkaya 5 tane daha sürücüler şampiyonluğu kazanırken Ferrari, 1999 ve 2004 arasında 6 üreticiler şampiyonası kazandı.

Schumacher’in 2004’tteki son şampiyonluğundan sonra kendisi artık 7 şampiyonluğuyla Formula 1’in gördüğü en başarılı pilot olmuştu.

Fakat şu anda Mercedes daha da büyük bir başarı yakalayarak son 7 yılın hem sürücüler hem de üreticiler şampiyonasını arka arkaya kazanmış durumda.

Ve Lewis Hamilton da Schumacher’in rekorunu yakalayarak 7 kez dünya şampiyonu olunca, beklendik bir şekilde iki pilot her fırsatta karşılaştırılır oldu.

Bu sebeple Ferrari’nin başarısını takım patronları olarak, Mercedes’in başarısını ise FIA başkanı olarak takip eden Todt’un da bu konuda fikri merak ediliyor.

Todt, 2 takımın felsefelerinin tamamen farklı olduğunu belirtirken Mercedes’in Formula 1’in zirvesinde geçirdiğin sürecin “daha büyük” olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Todt: “Bir tarafta çok yapılandırılmış organize bir Alman takımı ve çok yetenekli pilotları bulunuyor; öbür tarafta ise tamamen farklı bir mentalite ve yaklaşımla, sonradan iyi yapılandırılmış ve iyi organize hale gelen ve yine çok iyi pilotları, Michael Schumacher bulunuyor.”

“Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki, Mercedes ve Lewis’in baskınlığı o zamanlar Ferrari ve Michael’la sahip olduğumuzdan daha büyük.”

“Onların da hakkını vermek lazım, araç çok dayanıklı ve Bahreyn’de Lewis’in kaçırdığı yarış haricinde 2 yıl boyunca her yarıştan puanla döndüler, ki bu kesinlikle olağanüstü bir başarı.”

“Bu dayanıklılık ve hata yapmayan bir pilotun birleşimiyle gerçekleşiyor.”

FIA’nın ödül gecesinde Todt, Başkan’ın Özel Ödülü’nü Hamilton ve Schumacher ikilisine, “sportmenlikleri ve kararlılıklarının dünyaya verdiği ilhamdan ötürü” onore etmek için verdi.

Todt ekledi: “Michael ve Lewis şampiyonlar, ama aynı zamanda inanılmaz birer insanlar da.”

“Michael her zaman toplumun yararına olacak bir hareketi desteklemeye hazırdı, örneğin yol güvenliği konusundaki çalışmaları. Unutmayın, her sene 1.4 milyon insan yollarda ölüyor. Bu yüzden Michael ve Lewis gibi insanların gençlerle etkileşim halinde olarak onları bilinçlendirmesi çok önemli.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jean Todt , Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Takımlar Mercedes , Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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