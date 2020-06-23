Jean Todt, FIA başkanlığında kalması yönündeki talepleri geri çevirdi

FIA başkanı olarak 2. dönemini geçiren Todt'un mevcut görevi 2021 Aralık ayı itibariyle sona erecek ve kurallara göre FIA Başkanı seçilen kişi en fazla iki dönem başkanlık yapabiliyor. Bu Todt'un istese dahi bu dönemden sonra başkan olamayacağı manasına geliyor.

Christian Sylt'ın yönettiği Formula Money kullanıcı adlı Twitter hesabı, son günlerde koronavirüs nedeniyle Todt'a 2023'e kadar kalması yönünde baskının arttığını ancak Todt'un buna olumsuz cevap verdiğini söyledi.

Normalde böyle bir şey yok ancak FIA üyelerinden bazılarının, seçimlere daha bir seneden fazla zaman olmasına rağmen motor sporlarında stabilite olması için Todt'tan FIA başkanlığını 2023 sonuna kadar dondurmasını istediği iddia edildi. FIA üyeleri oy birliği ile kuralları değiştirerek böyle bir şeyin olmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Ancak Todt bu yöndeki talepleri geri çeviriyor.

Todt'dan sonra FIA başkanlığı için üç ismin adı anılıyor. Bu isimler Formula E kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag, Motorsport UK Başkanı David Richards ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın önde gelen motor sporları isimlerinden Mohammed Ben Sulayem.