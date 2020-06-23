Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Jean Todt, FIA başkanlığında kalması yönündeki talepleri geri çevirdi

paylaşım
yorumlar
Jean Todt, FIA başkanlığında kalması yönündeki talepleri geri çevirdi
Ekleyen:
23 Haz 2020 09:13

FIA Başkanı Jean Todt, 2021 sonrasında FIA başkanlığına devam etmesi yönünde gelen talepleri geri çevirdi.

FIA başkanı olarak 2. dönemini geçiren Todt'un mevcut görevi 2021 Aralık ayı itibariyle sona erecek ve kurallara göre FIA Başkanı seçilen kişi en fazla iki dönem başkanlık yapabiliyor. Bu Todt'un istese dahi bu dönemden sonra başkan olamayacağı manasına geliyor.

Christian Sylt'ın yönettiği Formula Money kullanıcı adlı Twitter hesabı, son günlerde koronavirüs nedeniyle Todt'a 2023'e kadar kalması yönünde baskının arttığını ancak Todt'un buna olumsuz cevap verdiğini söyledi.

Normalde böyle bir şey yok ancak FIA üyelerinden bazılarının,  seçimlere daha bir seneden fazla zaman olmasına rağmen motor sporlarında stabilite olması için Todt'tan FIA başkanlığını 2023 sonuna kadar dondurmasını istediği iddia edildi. FIA üyeleri oy birliği ile kuralları değiştirerek böyle bir şeyin olmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Ancak Todt bu yöndeki talepleri geri çeviriyor.

Todt'dan sonra FIA başkanlığı için üç ismin adı anılıyor. Bu isimler Formula E kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag, Motorsport UK Başkanı David Richards ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın önde gelen motor sporları isimlerinden Mohammed Ben Sulayem.

Sonraki haber
Ferrari bugün SF71-H ile test yapacak

Önceki haber

Ferrari bugün SF71-H ile test yapacak

Sonraki haber

Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı

Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı

28dk
2
Formula 1

F1, 2020'de televizyon yayınında yeni "anlık" grafikler kullanacak

3s
3
Formula 1

Ferrari bugün SF71-H ile test yapacak

2s
4
World Rallycross

Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak

5
MotoGP

Stoner: "Yenilebilir olduğunu gösteren Rossi, daha uzun yıllar MotoGP'de kalabilir"

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı
F1

Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı

Jean Todt, FIA başkanlığında kalması yönündeki talepleri geri çevirdi
F1

Jean Todt, FIA başkanlığında kalması yönündeki talepleri geri çevirdi

Ferrari bugün SF71-H ile test yapacak
F1

Ferrari bugün SF71-H ile test yapacak

F1, 2020'de televizyon yayınında yeni "anlık" grafikler kullanacak
F1

F1, 2020'de televizyon yayınında yeni "anlık" grafikler kullanacak

Kubica, 2008'de kaçan şampiyonluktan ötürü üzgün
F1

Kubica, 2008'de kaçan şampiyonluktan ötürü üzgün

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.