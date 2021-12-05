Jean Todt, FIA Başkanı olarak son yarışına katılıyor
Suudi Arabistan Grand Prix'si, Jean Todt'un FIA Başkanı olarak katılacağı son Formula 1 yarışı olacak.
Jean Todt, 2009 yılında Max Mosley'den boşalan FIA Başkanlığı görevine getirilmiş ve geride kalan 12 yıl boyunca başkanlık görevini üstlenmişti.
Todt, FIA Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca, genel olarak araçların ve yarışların güvenliğine odaklanmıştı.
Aynı zamanda Todt, F1 dünyasında Mosley'nin aksine diktatörce bir yönetim izlemedi veya politik davranışlar içerisine girmedi. Bunun yerine şampiyonadaki tüm katılımcılarla etkileşim içine girdi ve onların fikirlerine değer verdi.
Cumartesi günü Cidde'de FIA Başkanı olarak son kez takım patronlarıyla görüşen Jean Todt, takımlarla gündemdeki konuları ve gelecek yıl yapılması planlanan sprint yarışlarını konuştu.
Todt daha sonra Stefano Domenicali, Toto Wolff ve Christian Horner'la beraber çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp, "Cidde'de FIA Başkanı olarak takım patronlarıyla son toplantıma katıldım." diye belirtti.
Todt, diğer önemli şeylerle meşgul olacağı için, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'ye gitmeyi planlamıyor. Bu yüzden de Suudi Arabistan, bir başkan olarak katıldığı son yarış olacak.
17 Aralık'ta yapılacak FIA Genel Kurulu'nda yeni FIA Başkanı belli olacak. Bu görev için Mohammed Ben Sulayem ve Graham Stoker çekişiyor.
Anketlere göre Sulayem'in şansı daha yüksek.
Jean Todt, President, FIA
Fotoğraf: Erik Junius
Todt daha sonra Stefano Doemnicali, Toto Wolff ve Christian Horner'la beraber çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp, "Cidde'de FIA Başkanı olarak takım patronlarıyla son toplantıma katıldım." diye belirtti.
Todt, diğer önemli şeylerle meşgul olacağı için, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'ye gitmeyi planlamıyor. Bu yüzden de Suudi Arabistan, bir başkan olarak katıldığı son yarış olacak.
17 Aralık'ta yapılacak FIA Genel Kurulu'nda yeni FIA Başkanı belli olacak. Bu görev için Mohammed Ben Sulayem ve Graham Stoker çekişiyor.
Anketlere göre Sulayem'in şansı daha yüksek.