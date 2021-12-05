Jean Todt, FIA Başkanı olarak son yarışına katılıyor

Todt daha sonra Stefano Domenicali, Toto Wolff ve Christian Horner'la beraber çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp, "Cidde'de FIA ​​Başkanı olarak takım patronlarıyla son toplantıma katıldım." diye belirtti.

Todt, diğer önemli şeylerle meşgul olacağı için, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'ye gitmeyi planlamıyor. Bu yüzden de Suudi Arabistan, bir başkan olarak katıldığı son yarış olacak.

17 Aralık'ta yapılacak FIA Genel Kurulu'nda yeni FIA Başkanı belli olacak. Bu görev için Mohammed Ben Sulayem ve Graham Stoker çekişiyor.

Anketlere göre Sulayem'in şansı daha yüksek.