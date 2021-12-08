Jean Todt, Ferrari'ye dönebilir

Ferrari, Formula 1'de bulunduğu süre zarfında en büyük başarılarını Jean Todt döneminde yakalarken, 1999-04 arası arka arkaya altı takımlar, 2000-04 arası ise arka arkaya beş pilotlar şampiyonluğu kazandılar.

Jean Todt, 2009'a kadar Ferrari'deki görevini sürdürdü ve daha sonra FIA Başkanı olarak görev aldı. Ancak Todt yakında görevini bırakacak ve 17 Aralık'taki yeni FIA Başkanı belli olacak.

Todt görevi bırakmadan geleceği hakkındaki söylentiler çıkmaya başlamış durumda.

İtalyan Corriere della Sera'nın haberine göre Jean Todt, gelecek yıl Ferrari'ye geri dönebilir. Giorgio Terruzzi'nin haberine göre FIA Başkanı John Elkann, yakında geleceğini planlamaya hazırlanan Todt'un Maranello'ya dönmesini istiyor.

İddiaya göre ikili, Ağustos ayında gerçekleştirilen ve Elkann'ın onur konuğu olduğu Le Mans 24 Saat yarışında ilk kez bu konuda temasa geçtiler ve son aylarda birkaç kez bu ihtimal hakkında konuştular.

Todt'un rolünün "süper danışman" olması bekleniyor. Bu görev gereği takımın sportif/politik varlığını artırmaya destek verecek ve aynı zamanda çok iyi bir ilişkiye sahip olduğu takım patronu Mattia Binotto'yu da destekleyecek

Bu açıdan Niki Lauda'nın daha önce Mercedes'te sahip odluğuna benzer görevlere sahip olması bekleniyor.

Corriere della Sera'ya göre henüz anlaşma resmiyete dökülmüş değil.