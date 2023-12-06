Jean Todt: "2008 Singapur GP iptal etmeliydi"
FIA'nın eski başkanı Jean Todt'a göre Singapur Grand Prix'sinin sonucu iptal edilmeliydi.
2008 Singapur Grand Prix'si, Nelson Piquet Jr'ın yaptığı kaza sonrası güvenlik aracından faydalanan ve Fernando Alonso'nun galibiyete ulaştığı bir yarış olarak görülüyordu.
Fakat sonrasında takımın bu kazayı Alonso'nun galibiyete ulaşması için Piquet'ye kasti olarak yaptırdığı ortaya çıktı ve bunun da o yılki şampiyonluk savaşı üzerinde önemli bir etkisi oldu.
Bu olaydan en çok etkilenen isim olan ve şampiyonluğu bir puanla kaybeden Felipe Massa, Bernie Ecclestone'ın FIA'nın yaşananları çok önceden bilmesine rağmen hamle yapmadığını açıklamasıyla harekete geçti.
Brezilyalı pilot yarış sonucunun iptal edilmesi için dava açma kararı aldı ve yakında FIA'dan istediği yanıtı alamaması halinde yasal yollara başvuracak.
O dönem Ferrari'de çalışan ve ardından FIA Başkanı olarak görev yapmaya başlayan Jean Todt, Singapur GP'nin o dönem neden iptal edilmediğini sorguladı.
Todt La Stampa'ya verdiği bir röportajda, "Bu olayla ilgili polemiğe girmek istemiyorum ama Massa için psikolojik anlamda çok zor bir dönemdi."
"Belki de bu hikaye ortaya çıktığında daha sert davranmalıydık."
"Singapur Grand Prix'sinin sonuçlarını etkileyen bir hile olduğuna ve yarışın iptal edilmesi gerektiğine hiç şüphe yok." dedi.
Bu, F1'in önemli figürleri tarafından Massa'ya verilen ilk gerçek destek oldu. Şu ana kadar Ferrari bile konu hakkında net bir yorum yapmadı, aksine Frederic Vasseur konunun uzatılmaması taraftarıydı.
Fotoğraf: Erik Junius
Jean Todt, President, FIA
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