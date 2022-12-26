Jean Alesi'nin Ferrari'si açık artırmaya çıkarıldı

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1991, Jean Alesi için önemli bir yılı işaret ediyordu çünkü Ferrari'deki ilk yılıydı ve o zaman yanında F1 efsanelerinden Alain Prost vardı.

Tıpkı Prost gibi bir Fransız olan Alesi, 16 yarışlık sezonda 3 podyum almayı başardı ve yılı yedinci sırada noktaladı.

Şimdi Alesi'nin o sezon kullandığı şasilerden birisi, RM-Sotheby's tarafından satışa çıkarılıyor. 127 şasi numaralı Ferrari 643, Alesi tarafından Magny Cours'daki Fransa Grand Prix'sinde kullanıldı.

Takım daha sonra bu Ferrari 643'ü Almanya, Macaristan ve Belçika GP'ye getirdi ancak o hafta sonlarında yedek araç olarak kullanıldı. Bu aracın o yıl kullanıldığı ikinci yarış Avustralya Grand Prix'siydi ve Prost'un yerini alan Gianni Morbidelli, altıncı oldu.

Araçta 3.5 litrelik V12 motor yer alıyor ve bu motor toplamda 710 beygir güç üretiyor.

Müzayedeyi düzenleyenlere göre, restore edilen araç iyi çalışır durumda ve 2,9 ila 3,4 milyon euro arasında bir meblağa alıcı bulması bekleniyor.

Müzayedenin 1 Şubat 2023 tarihinde Paris'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Jean Alesi, Ferrari 643, takes a trip through the gravel trap Fotoğraf: Motorsport Images