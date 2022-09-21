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Formula 1 Haberler

Jarama, İspanya GP'ye ev sahipliği yapmak istiyor

İspanya GP'ye ev sahipliği yapmak isteyen artık başka bir pist daha var gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Jarama, İspanya GP'ye ev sahipliği yapmak istiyor
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İspanya'da çok sayıda pist olmasına rağmen uzun yıllardır İspanya GP'ye Barselona pisti ev sahipliği yapıyor.

Gelecek sezon Formula 1 takvimi 24 yarışa çıkacak ve İspanya GP'ye yine Barselona ev sahipliği yapacak. Fakat yarışa ilgi gösteren çok sayıda pist ve ülke var.

Autopista'nın İspanyol versiyonu, Jarama Pisti'nin temsilcilerinin İtalya Grand Prix'sini ziyaret ettiklerini ve Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ile bir görüşerek, kendisine F1'e ev sahipliği yapma konusunda "niyet mektubu" verdiklerini iddia etti.

Diğer bir deyişle, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak üzere resmi başvuru için ilk adımı attılar.

Olası Jarama yarışı için herhangi bir tarihten bahsedilmedi ancak Barselona'nın 2026 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

Madrid'e 30 kilometre mesafede bulunan Jarama pisti, 1968-1981 yılları arasında dokuz  Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı.

Yarış pisti, Zandvoort ve Suzuka pistlerini de tasarlayan Hans Hugenholtz tarafından tasarlandı.

A view of the Jarama circuit

A view of the Jarama circuit

Fotoğraf: David Phipps

 

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