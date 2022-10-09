Japonya'da günün pilotu Vettel oldu
Sebastian Vettel, Japonya Grand Prix'sinde ortaya koyduğu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Sebastian Vettel, yarışın ilk turunda Fernando Alonso ile yaşadığı temasın ardından geriye düşse de yarış kırmızı bayrak sonrası tekrar başladığında, geçiş lastiklerine geçen ilk isim oldu ve yeniden ilk ona döndü.
Son bölümde iyi bir savunmayla Alonso'ya karşı yerini korudu ve yarışı altıncı sırada tamamladı. Bu yılki en iyi sonucunu tekrarlayan Alman pilot, performansıyla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
|Fransa
|Carlos Sainz
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Max Verstappen
|İtalya
|Nyck de Vries
|Singapur
|Sergio Pérez
|Japónya GP
|Sebastian Vettel
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|37
|Sebastian Vettel
|21
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|11
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
Leclerc: "Son yarışa kadar zorlamaya devam edeceğiz"
Binotto Verstappen'i tebrik etti, FIA'nın ceza kararı zamanlamasını sorguladı
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra Max Verstappen'in şampiyon olduğunu, pistte yapılan anonsla öğrendiğini söylüyor.
Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya GP hafta sonunda inanılmaz derecede yavaş olduklarını, bu yüzden yarış içerisinde geçiş yapmakta zorlandığını söyledi.
Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü
Çifte şampiyon Max Verstappen, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerini geliştirmek için bir adım atması gerektiğini düşünüyor ve yardım etmek için gönüllü olduğunu da ekliyor.
F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı
2021 sezonunda Aston Martin ve Williams prosedür ihlâlleri yaparken, Red Bull'un hafif bir bütçe sınırı ihlâli yaptığı açıklandı. Peki Red Bull için potansiyel cezalar ne olabilir?