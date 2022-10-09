Japonya'da günün pilotu Vettel oldu

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Sebastian Vettel, yarışın ilk turunda Fernando Alonso ile yaşadığı temasın ardından geriye düşse de yarış kırmızı bayrak sonrası tekrar başladığında, geçiş lastiklerine geçen ilk isim oldu ve yeniden ilk ona döndü.

Son bölümde iyi bir savunmayla Alonso'ya karşı yerini korudu ve yarışı altıncı sırada tamamladı. Bu yılki en iyi sonucunu tekrarlayan Alman pilot, performansıyla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez Avusturya Mick Schumacher Fransa Carlos Sainz Macaristan Max Verstappen Belçika Max Verstappen Hollanda Max Verstappen İtalya Nyck de Vries Singapur Sergio Pérez Japónya GP Sebastian Vettel

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 37 Sebastian Vettel 21 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 11 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1