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Japonya'da günün pilotu Vettel oldu

Sebastian Vettel, Japonya Grand Prix'sinde ortaya koyduğu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

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Japonya'da günün pilotu Vettel oldu
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Sebastian Vettel, yarışın ilk turunda Fernando Alonso ile yaşadığı temasın ardından geriye düşse de yarış kırmızı bayrak sonrası tekrar başladığında, geçiş lastiklerine geçen ilk isim oldu ve yeniden ilk ona döndü.

Son bölümde iyi bir savunmayla Alonso'ya karşı yerini korudu ve yarışı altıncı sırada tamamladı. Bu yılki en iyi sonucunu tekrarlayan Alman pilot, performansıyla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
France Fransa    Carlos Sainz
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Max Verstappen
 Hollanda   Max Verstappen
Italy İtalya  Nyck de Vries
Singapore Singapur   Sergio Pérez
Japan Japónya GP   Sebastian Vettel 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 37
 Sebastian Vettel 21
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 11
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
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