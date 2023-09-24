Japonya'da günün pilotu Piastri oldu
Oscar Piastri, Japonya'da sergilediği performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri, startta pozisyonunu Lando Norris'e kaybetti fakat sonrasında kontrolü elinden bırakmayıp, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.
Bu, F1kariyerinin ilk podyumu olurken, sergilediği performansla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu, Piastri'nin bu yıl ilk kez günün pilotu seçildiği anlamına da geliyor.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Monako
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Fernando Alonso
|İtalya
|Carlos Sainz
|Singapur
|Carlos Sainz
|Japonya
|Oscar Piastri
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Carlos Sainz
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Oscar Piastri
|1
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