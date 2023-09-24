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Japonya'da günün pilotu Piastri oldu

Oscar Piastri, Japonya'da sergilediği performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

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Oscar Piastri, McLaren, celebrates after Qualifying

Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri, startta pozisyonunu Lando Norris'e kaybetti fakat sonrasında kontrolü elinden bırakmayıp, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Bu, F1kariyerinin ilk podyumu olurken, sergilediği performansla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu, Piastri'nin bu yıl ilk kez günün pilotu seçildiği anlamına da geliyor.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan  Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Monako  Esteban Ocón
Spain İspanya  Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Britanya   Lando Norris
Hungary Macaristan  Sergio Pérez
Belgium Belçika   Max Verstappen
Netherlands Hollanda   Fernando Alonso
Italy İtalya   Carlos Sainz
Singapore Singapur   Carlos Sainz
Japan Japonya  Oscar Piastri

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 7
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
Spain Carlos Sainz 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
 Oscar Piastri 1

 

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Ezel Tan
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