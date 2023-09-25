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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Japonya'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Suzuka pistinde yapılan yarışın en hızlı pit stopuna Ferrari imza attı.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, makes a pit stop

İtalyan ekibin mekanikerleri, Charles Leclerc'in lastiklerini 2,23 saniyede değiştirdi ve yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 42 pit stop yaptı. En uzun pit stoplara Valtteri Bottas imza attı.

Japonya'daki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 2.23 34 25
2. Ferrari C. Sainz 2.30 18 18
3. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.40 09 15
4. Ferrari C. Leclerc 2.40 17  
5. Aston Martin L. Stroll 2.47 14 12
6. McLaren L. Norris 2.48 36 10
7. McLaren L. Norris 2.54 17  
8.AlphaTauri L. Lawson 2.60 10 8
9. McLaren O. Piastri 2.60 35 6
10. Red Bull M. Verstappen 2.64 37 4
11. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.69 30  
12. Haas N. Hulkenberg 2.79 37 2
13. Haas K. Magnussen 2.82 12 1
14. Ferrari C. Sainz 2.82 38  
15. Haas N. Hulkenberg 2.84 08  
16. Alpine E. Ocon 2.94 28  
17. Mercedes G. Russell 2.96 24  
18. Aston Martin F. Alonso 2.99 11  
19. Haas K. Magnussen 2.99 31  
20. Mercedes L. Hamilton 3.00 34  
21. Alfa Romeo G. Zhou 3.04 29  
22. AlphaTauri L. Lawson 3.06 25  
23. Alfa Romeo G.Zhou 3.22 10  
24. Red Bull M. Verstappen 3.30 16  
25. Alpine P. Gasly 3.44 18  
26. Aston Martin F. Alonso 3.45 25  
27. Haas N. Hulkenberg 3.54 21  
28. Alpine P. Gasly 3.57 34  
29. McLaren O. Piastri 3.85 13  
30. Mercedes L. Hamilton 4.07 16  
31. Alpine E. Ocon 4.82 01  
32. Red Bull S. Perez 9.07 14  
33. Red Bull S. Perez 11.20 02  
34. Williams L. Sargeant 11.64 02  
35. Williams L. Sargeant 13.83 21  
36. Red Bull S. Perez 18.23 12  
37. Alfa Romeo G.Zhou 18.97 01  
38. Williams L. Sargeant 23.04 05  
39. Williams A. Albon 28.83 01  
40. Williams A. Albon 31.41 13  
41. Alfa Romeo V. Bottas 32.08 06  
42. Alfa Romeo V. Bottas 33.97 01  
 

Red Bull, ilk 16 yarışta topladığı 420 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 342 puanla ikinci, McLaren ise 267 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 420
2. Ferrari 342
3. McLaren 267
4. AlphaTauri 168
5. Alpine 166
6. Aston Martin 98
7. Mercedes 73
8. Williams 36
9. Alfa Romeo 34
10. Haas 12

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
2. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
3. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
4. Red Bull S. Perez ispanya 2.07
5. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
6. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
7. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
8. McLaren L. Norris İtalya 2.13
9. Ferrari C. Sainz Macaristan 2.14
10. Red Bull S. Perez Monako 2.15
 
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