Japonya'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Suzuka pistinde yapılan yarışın en hızlı pit stopuna Ferrari imza attı.
İtalyan ekibin mekanikerleri, Charles Leclerc'in lastiklerini 2,23 saniyede değiştirdi ve yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 42 pit stop yaptı. En uzun pit stoplara Valtteri Bottas imza attı.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|2.23
|34
|25
|2. Ferrari
|C. Sainz
|2.30
|18
|18
|3. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.40
|09
|15
|4. Ferrari
|C. Leclerc
|2.40
|17
|5. Aston Martin
|L. Stroll
|2.47
|14
|12
|6. McLaren
|L. Norris
|2.48
|36
|10
|7. McLaren
|L. Norris
|2.54
|17
|8.AlphaTauri
|L. Lawson
|2.60
|10
|8
|9. McLaren
|O. Piastri
|2.60
|35
|6
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|2.64
|37
|4
|11. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.69
|30
|12. Haas
|N. Hulkenberg
|2.79
|37
|2
|13. Haas
|K. Magnussen
|2.82
|12
|1
|14. Ferrari
|C. Sainz
|2.82
|38
|15. Haas
|N. Hulkenberg
|2.84
|08
|16. Alpine
|E. Ocon
|2.94
|28
|17. Mercedes
|G. Russell
|2.96
|24
|18. Aston Martin
|F. Alonso
|2.99
|11
|19. Haas
|K. Magnussen
|2.99
|31
|20. Mercedes
|L. Hamilton
|3.00
|34
|21. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.04
|29
|22. AlphaTauri
|L. Lawson
|3.06
|25
|23. Alfa Romeo
|G.Zhou
|3.22
|10
|24. Red Bull
|M. Verstappen
|3.30
|16
|25. Alpine
|P. Gasly
|3.44
|18
|26. Aston Martin
|F. Alonso
|3.45
|25
|27. Haas
|N. Hulkenberg
|3.54
|21
|28. Alpine
|P. Gasly
|3.57
|34
|29. McLaren
|O. Piastri
|3.85
|13
|30. Mercedes
|L. Hamilton
|4.07
|16
|31. Alpine
|E. Ocon
|4.82
|01
|32. Red Bull
|S. Perez
|9.07
|14
|33. Red Bull
|S. Perez
|11.20
|02
|34. Williams
|L. Sargeant
|11.64
|02
|35. Williams
|L. Sargeant
|13.83
|21
|36. Red Bull
|S. Perez
|18.23
|12
|37. Alfa Romeo
|G.Zhou
|18.97
|01
|38. Williams
|L. Sargeant
|23.04
|05
|39. Williams
|A. Albon
|28.83
|01
|40. Williams
|A. Albon
|31.41
|13
|41. Alfa Romeo
|V. Bottas
|32.08
|06
|42. Alfa Romeo
|V. Bottas
|33.97
|01
Red Bull, ilk 16 yarışta topladığı 420 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 342 puanla ikinci, McLaren ise 267 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|420
|2. Ferrari
|342
|3. McLaren
|267
|4. AlphaTauri
|168
|5. Alpine
|166
|6. Aston Martin
|98
|7. Mercedes
|73
|8. Williams
|36
|9. Alfa Romeo
|34
|10. Haas
|12
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|3. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|4. Red Bull
|S. Perez
|ispanya
|2.07
|5. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|6. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|7. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|8. McLaren
|L. Norris
|İtalya
|2.13
|9. Ferrari
|C. Sainz
|Macaristan
|2.14
|10. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
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