Japonya'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Formula 1 Japonya GP

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"