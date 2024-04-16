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Formula 1 Çin GP

Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"

Mercedes patronu Toto Wolff, Çin GP'de daha fazla ilerleme kaydetmelerini umuyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes, bu yıl şimdiye kadar podyum alamadı ve Japonya GP'de de yine en hızlı dördüncü takım görüntüsü çizdi.

Bu hafta sonu Çin GP yapılacak ve W15'in burada nasıl bir performans sergileyeceği muamma.

Hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff, sözlerine Çin'in takvime dönüşünü yorumlayarak başladı.

Wolff şöyle dedi: "Çin'e geri dönmek spor için önemli bir an. Sonuçta dünyanın en büyük otomotiv pazarından ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden bahsediyoruz."

"Son yıllarda F1'in büyüme sürecinde pozitif bir yön seyrettik ve Çin de bu ilerlemenin sürdürüleceği kilit bir pazar."

"Beş yıl aradan sonra ilk kez Şanghay'da yarışmayı ve F1'i Çinli taraftarlarla buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Tribünlerde boş koltuk beklemiyoruz ve bunun harika bir etkinlik olacağından şüphe duymuyorum."

"Pist üstünde ise ilginç bir hafta sonu olacak. Yeni araçlar, yeni lastikler ve pist yüzeyinde yapılan değişikliklerle beraber pek çok bilinmeyen olacak."

"Yılın ilk Sprint hafta sonunu da hesap edersek, pek çok zorluklar karşı karşıya kalacağız."

"Kapalı park kuralı da dahil olmak üzere düzenlemelerde yapılan değişiklikler hafta sonunun ritmini iyileştirecek."

"Tek antrenman seansı, doğru kararları vermeyi zorlaştırsa da, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Nihai sonuç bunu göstermese de Japonya'da büyük bir ilerleme kaydettik. Bu hafta sonu bunun üzerine daha fazlasını koymak istiyoruz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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