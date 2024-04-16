Japonya'da "büyük bir adım attıklarını" söyleyen Wolff: "Hedef Çin'de daha fazlasını yapmak"
Mercedes patronu Toto Wolff, Çin GP'de daha fazla ilerleme kaydetmelerini umuyor.
Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes, bu yıl şimdiye kadar podyum alamadı ve Japonya GP'de de yine en hızlı dördüncü takım görüntüsü çizdi.
Bu hafta sonu Çin GP yapılacak ve W15'in burada nasıl bir performans sergileyeceği muamma.
Hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff, sözlerine Çin'in takvime dönüşünü yorumlayarak başladı.
Wolff şöyle dedi: "Çin'e geri dönmek spor için önemli bir an. Sonuçta dünyanın en büyük otomotiv pazarından ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden bahsediyoruz."
"Son yıllarda F1'in büyüme sürecinde pozitif bir yön seyrettik ve Çin de bu ilerlemenin sürdürüleceği kilit bir pazar."
"Beş yıl aradan sonra ilk kez Şanghay'da yarışmayı ve F1'i Çinli taraftarlarla buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Tribünlerde boş koltuk beklemiyoruz ve bunun harika bir etkinlik olacağından şüphe duymuyorum."
"Pist üstünde ise ilginç bir hafta sonu olacak. Yeni araçlar, yeni lastikler ve pist yüzeyinde yapılan değişikliklerle beraber pek çok bilinmeyen olacak."
"Yılın ilk Sprint hafta sonunu da hesap edersek, pek çok zorluklar karşı karşıya kalacağız."
"Kapalı park kuralı da dahil olmak üzere düzenlemelerde yapılan değişiklikler hafta sonunun ritmini iyileştirecek."
"Tek antrenman seansı, doğru kararları vermeyi zorlaştırsa da, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Nihai sonuç bunu göstermese de Japonya'da büyük bir ilerleme kaydettik. Bu hafta sonu bunun üzerine daha fazlasını koymak istiyoruz."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"
Çin GP'de havanın soğuk olması bekleniyor
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!
Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar