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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Japonya'da beklenen yağmur başladı

Japonya Grand Prix'si öncesinde öncesinde beklenen yağmur Suzuka'yı vurdu.

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, Editör
Japonya'da beklenen yağmur başladı
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Bu hafta sonu, cumartesi hariç tüm günlerin yağmurlu geçmesi bekleniyordu ve günler ilerledikçe pazar günü yağmur ihtimali iyice arttı.

Bugün yarıştan belli bir süre önce yağmurun etkili olması ve pistin olduğu bölgeyi vurması bekleniyordu.

Öyle de oldu: Yarıştan önce sağanak yağmur vardı ve bundan ötürü pist tamamen ıslandı.

Yağmurun gün içerisinde aralıklarla da olsa devam etmesi bekleniyor, bundan ötürü yarış yağmur altında geçecek.

Bu, kırmızı bayrak ihtimalini de beraberinde getiriyor.

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