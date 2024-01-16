Japonya yeni bir cadde yarışı düzenleyebilir
Osaka'nın takvime dahil olmak istemesiyle Formula 1'e yeni bir cadde yarışı gelebilir.
Sankei Shimbun'ın haberine göre Japonya'nın Osaka kenti, bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak istediğini açıkladı. Proje, eyalet valisinin desteğiyle yerel Turizm Bürosu tarafından hayata geçirilecek.
Yerel yetkililer Formula 1 yarışını, 2025 yılında yapılması planlanan Osaka/Kansai Expo uluslararası fuarına denk getirmek istiyor.
Organizatörler, fuarın ve Formula 1 yarışının Osaka'yı uluslararası bir turizm merkezi haline getirmesini bekliyor.
Bu bölgede Formula 1 yarışına ev sahipliği yapabilecek bir pisti bulunmadığı için, yarışın bir cadde pistinde yapılması planlanıyor.
Osaka Turizm Bürosu tarafından herhangi bir ayrıntı paylaşılmadığı gibi, Formula 1 yetkililerinin bu konuya nasıl yaklaştığı da bilinmiyor.
Suzuka'nın Japonya GP'ye ev sahipliği yapmasına ilişkin sözleşme 2024 sonunda sona erecek.
Yeni sezonda şampiyonanın Japonya ayağı sonbahardan ilkbahara alındı; Suzuka'daki yarışın 7 Nisan'da yapılması planlanıyor.
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
Fans at Suzuka
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