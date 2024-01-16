Japonya yeni bir cadde yarışı düzenleyebilir

Sankei Shimbun'ın haberine göre Japonya'nın Osaka kenti, bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak istediğini açıkladı. Proje, eyalet valisinin desteğiyle yerel Turizm Bürosu tarafından hayata geçirilecek.

Yerel yetkililer Formula 1 yarışını, 2025 yılında yapılması planlanan Osaka/Kansai Expo uluslararası fuarına denk getirmek istiyor.

Organizatörler, fuarın ve Formula 1 yarışının Osaka'yı uluslararası bir turizm merkezi haline getirmesini bekliyor.

Bu bölgede Formula 1 yarışına ev sahipliği yapabilecek bir pisti bulunmadığı için, yarışın bir cadde pistinde yapılması planlanıyor.

Osaka Turizm Bürosu tarafından herhangi bir ayrıntı paylaşılmadığı gibi, Formula 1 yetkililerinin bu konuya nasıl yaklaştığı da bilinmiyor.

Suzuka'nın Japonya GP'ye ev sahipliği yapmasına ilişkin sözleşme 2024 sonunda sona erecek.

Yeni sezonda şampiyonanın Japonya ayağı sonbahardan ilkbahara alındı; Suzuka'daki yarışın 7 Nisan'da yapılması planlanıyor.