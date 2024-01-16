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Formula 1
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Japonya yeni bir cadde yarışı düzenleyebilir

Osaka'nın takvime dahil olmak istemesiyle Formula 1'e yeni bir cadde yarışı gelebilir.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Japanese GP sign

Sankei Shimbun'ın haberine göre Japonya'nın Osaka kenti, bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak istediğini açıkladı. Proje, eyalet valisinin desteğiyle yerel Turizm Bürosu tarafından hayata geçirilecek.

Yerel yetkililer Formula 1 yarışını, 2025 yılında yapılması planlanan Osaka/Kansai Expo uluslararası fuarına denk getirmek istiyor.

Organizatörler, fuarın ve Formula 1 yarışının Osaka'yı uluslararası bir turizm merkezi haline getirmesini bekliyor.

Bu bölgede Formula 1 yarışına ev sahipliği yapabilecek bir pisti bulunmadığı için, yarışın bir cadde pistinde yapılması planlanıyor.

Osaka Turizm Bürosu tarafından herhangi bir ayrıntı paylaşılmadığı gibi, Formula 1 yetkililerinin bu konuya nasıl yaklaştığı da bilinmiyor.

Suzuka'nın Japonya GP'ye ev sahipliği yapmasına ilişkin sözleşme 2024 sonunda sona erecek.

Yeni sezonda şampiyonanın Japonya ayağı sonbahardan ilkbahara alındı; Suzuka'daki yarışın 7 Nisan'da yapılması planlanıyor.

Fans at Suzuka

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

Fans at Suzuka

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