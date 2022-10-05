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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Japonya Grand Prix'sinde tek DRS bölgesi olacak

Suzuka pisti, bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'sinde tek DRS bölgesine sahip olacak.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Japonya Grand Prix'sinde tek DRS bölgesi olacak
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İkonik Suzuka pisti, ev sahipliği yaptığı tüm yarışlarda  tek bir DRS bölgesine sahipti. Geçmişte, F1 sürücülerinin son derece hızlı 130R'yi açık arka kanatla geçmesine olanak tanıyacak ekstra bir DRS bölgesi eklenmesi için görüşmeler yapılmıştı.

Nihayetinde bu seçenek kabul görmedi ve pilotlar, bu yıl da sadece tek bir bölgede DRS sistemini aktif edebilecekler.

Bu DRS bölgesi start-finiş düzlüğünde olacak ve  bu bölgenin tespit noktası 130R ile son şıkan arasına yerleştirilecek. Sürücüler, son virajdan sonra düzlüğe doğru çıkarken arka kanadı kullanabilecekler. 

Öte yandan FIA, 2019'daki son Formula 1 yarışından bu yana Suzuka pistinde yapılan değişiklikleri de açıkladı.

Sekizinci virajın çıkışındaki suni çimin yerine asfalt atılırken, tek kerb yerine çift görme geçildi. Onuncu virajın sol tarafındaki çakıl bölümün büyüklüğü artırıldı. Ayrıca 16. virajdaki suni çimin yerini de asfalt aldı.

Pit yolundaki asfaltın bir kısmı yenilendi ve FIA ​​onaylı kaymaz boya ile boyandı.

 
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