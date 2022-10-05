Japonya Grand Prix'sinde tek DRS bölgesi olacak
Suzuka pisti, bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'sinde tek DRS bölgesine sahip olacak.
İkonik Suzuka pisti, ev sahipliği yaptığı tüm yarışlarda tek bir DRS bölgesine sahipti. Geçmişte, F1 sürücülerinin son derece hızlı 130R'yi açık arka kanatla geçmesine olanak tanıyacak ekstra bir DRS bölgesi eklenmesi için görüşmeler yapılmıştı.
Nihayetinde bu seçenek kabul görmedi ve pilotlar, bu yıl da sadece tek bir bölgede DRS sistemini aktif edebilecekler.
Bu DRS bölgesi start-finiş düzlüğünde olacak ve bu bölgenin tespit noktası 130R ile son şıkan arasına yerleştirilecek. Sürücüler, son virajdan sonra düzlüğe doğru çıkarken arka kanadı kullanabilecekler.
Öte yandan FIA, 2019'daki son Formula 1 yarışından bu yana Suzuka pistinde yapılan değişiklikleri de açıkladı.
Sekizinci virajın çıkışındaki suni çimin yerine asfalt atılırken, tek kerb yerine çift görme geçildi. Onuncu virajın sol tarafındaki çakıl bölümün büyüklüğü artırıldı. Ayrıca 16. virajdaki suni çimin yerini de asfalt aldı.
Pit yolundaki asfaltın bir kısmı yenilendi ve FIA onaylı kaymaz boya ile boyandı.
Marko: "2025 için Honda ile görüşüyoruz"
Mercedes, 2022 aracındaki "temel hatayı" yeni araçla çözecek
Son Haberler
Tsunoda, Japon taraftarların önünde yarışmayı iple çekiyor
Kendi evinde piste çıkmaya hazırlanan Tsunoda, "F1 aracında bambaşka bir pist" olarak tanımladığı Suzuka'da yarışacağı için sevinçli.
Steiner, FIA'nın Magnussen'i siyah-turuncu bayrakla pite çağırıp durmasından şikayetçi
Haas takım patronu Günther Steiner, FIA'nın Kevin Magnussen'e üçüncü kez siyah-turuncu bayrak göstermesine tepkili.
Sainz, Suzuka'da başarılı olacaklarını düşünüyor
Formula 1'in "özel bir pist" olarak tanımladığı Suzuka'ya dönmesinden memnuniyet duyan Carlos Sainz, Ferrari'nin sadece ve sadece galibiyeti hedeflediğini de belirtiyor.
Alonso: "Bütçe sınırı konusunda FIA'ya güvenim tam"
Yeni FIA yönetimine güveninin tam olduğunu belirten Fernando Alonso, bütçe sınırı tartışmalarının da adil bir şekilde noktalanacağını düşünmekte.