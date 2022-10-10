Japonya GP'sinde damalı bayrak, kural eksikliği nedeniyle erken sallandı

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Henüz ikinci turunda kırmızı bayrakla durdurulan Japonya GP, ancak üç saat sınırının bitmesine 45 dakika kala başlayabildi, dolayısıyla yarışın 53 turluk tam mesafe üstünden gerçekleştirilemeyeceği kesin gibiydi.

Ancak takımlar mücadelenin ne kadar süreceği konusunda kabaca bir fikre sahip olsalar da, tam olarak hangi turda biteceğini hesaplamakta başarısız oldular.

F1'in yarış süresi için koyduğu iki saatlik zaman sınırı kapsamında, kurallar iki saatlik sınıra ulaşıldığında lider sürücünün damalı bayrağı görmeden önce bir tur daha tamamlaması gerektiğini açıkça belirtiyor.

Konuyla ilgili yönetmeliklerin 5.4. Maddesinde, "Planlanan yarış mesafesinin tamamlanmasından önce iki saatin geçmesi halinde, planlanan tur sayısının aşılmaması kaydıyla, iki saatlik sürenin sona erdiği turu takip eden turun sonunda lidere damalı bayrak sallanacaktır." ifadesi yer almakta.

Dolayısıyla -başta yeni lastiklerle çok iyi bir tempo tutturan Fernando Alonso'nun Sebastian Vettel'i geride bırakmaya hazır olması nedeniyle Alpine olmak üzere- tüm takımlar, üç saat dolduktan sonra damalı bayrağın gösterilmesinden önce bir tur daha atılacağını tahmin ediyordu.

Yarışın beklediklerinden bir tur önce bitmesinden dolayı şaşkın olduğunu söyleyen Alpine sportif direktörü Alan Permane, "Sanırım yarış bir tur sona erdi, damalı bayrak olması gerekenden bir tur önce sallandı.

"Max çizgiyi geçtiğinde sürenin bitmesine halen beş saniye vardı ancak bir sonraki tur damalı bayrak çıktı. Bence yarış düşündüğümüz mesafeye kadar devam etseydi Sebastian'ı geçebilirdik." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine bu konuda yalnız değil, nitekin galibiyete ulaşan Max Verstappen ve Red Bull da damalı bayrağın gösterilmesine şaşırmış görünüyordu.

Damalı bayrağı görmesine rağmen Verstappen, ne kendisi, ne de takımı yarışın bitip bitmediğinden emin olmadığı için zorlamaya devam etti.

Degner virajlarına kadar geldikten sonra Verstappen'in mühendisi Gianpiero Lambiase, "Tamam Max, yarışın bitip bitmediği konusunda bir kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Bittiğini düşünüyoruz. Aracı finişe getir." şeklinde pilotunu yönlendirdi.

Daha gerilerde ise McLaren, Daniel Ricciardo'dan damalı bayraktan sonra hızını korumasını istedi çünkü ne olduğundan tam olarak emin değildi.

Takım patronu Andreas Seidl, "Damalı bayrak doğru zamanda çıktı ama Verstappen'in çizgiyi geçtikten sonra halen tam gaz gittiğini gördük, bu yüzden orada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

"Hepimiz damalı bayrağın çıktığı konusunda hemfikirdik, ancak Max halen tam gaz gittiği için biz de işimizi garantiye almaya ve tam gaz gitmeye karar verdik, belki de kaçırdığımız bir şey vardır diye düşündük." dedi.

Günün sonunda, damalı bayrağın neden bazı takımların beklediğinden daha erken çıktığı sorusunun cevabı yönetmeliklerdeki özel ifadelerden kaynaklanıyordu.

Kurallarda iki saat sınırının aşılması durumunda ekstra bir tur atılacağı bahsediliyor, ancak üç saat sınırı biraz ekstrem bir durum olduğu için bu konuyla ilgili özel bir düzenleme yok.

Zaman sınırlarının tartışıldığı Madde 5.b'de, "Yarışın askıya alınması halinde (bkz. Madde 57), askıya alınan süre yarış süresine dahil edilecek ve toplam yarış süresi en fazla üç (3) saat olacaktır." ifadesi yer alıyor.

Fazladan bir tur atılacağına yönelik herhangi bir ibare yok, dolayısıyla üç saat sınırı bittiği anda damalı bayrağın çıkması gerekiyor -dün olan da tam olarak buydu.

Bununla birlikte, tıpkı puanların dağıtılması konusunda yaşanan karışıklığın ardından gerçekleşeceği gibi, bu konuda da düzenlemeye gidilebilir iki saat sınırına benzer bir kural getirilebilir.