Japonya GP'si için Nisan ayı ihtimali artıyor

1990'ların kapanış yarışı Japonya, halen geleneksel olarak Ekim ayının ortalarına doğru gerçekleştirilmekte.

Geçen yıl takvime dönen ve yine Ekim ayının ortalarına doğru gerçekleştirilen yarış asla 27 Eylül tarihinden daha erken gerçekleştirilmedi -ancak ilk kez farklı bir tarih konuşuluyor olabilir!

Sosyal medya hesabından Japonya E-Prix'ini tebrik eden Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Keiji Furuya, Tokyo'daki mücadeleden bir hafta sonra da Japonya GP'sinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Geçici FE takviminde Japonya E-Prix'i 30 Mart tarihinde yer alıyor, dolayısıyla Japonya GP'si için 7 Nisan gibi bir tarihle karşılaşabiliriz.

Konu hakkında görüşlerine başvurulan bir F1 sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.

Takvimde iki önemli değişiklik daha bekleniyor, nitekim hem Suudi Arabistan, hem de Bahreyn GP'si organizatörleri yarışın Ramazan öncesi yapılmasını istiyor.

Ramazan gelecek sene 10 Mart-9 Nisan tarihleri arasında, dolayısıyla sezonun Şubat ayı biter bitmez başladığına şahit olabiliriz.