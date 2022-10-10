Japonya GP'nin en hızlı pit stopu AlphaTauri'den geldi

Suzuka'daki yarışta en hızlı pit stop AlphaTauri mekanikerleri tarafından yapıldı ve Pierre Gasly'nin lastiklerini 2.45 saniyede değiştirdiler.

Takımlar yarış boyunca toplamda 24 pit stop yaptı. En uzunu, Pierre Gasly'nin ilk turda ön kanadını değiştirdiği pit stoptu.

Suzuka'daki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. AlphaTauri P. Gasly 2.45 19 25 2 Aston Martin L. Stroll 2.46 19 18 3. Aston Martin L. Stroll 2.48 7 - 4. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.52 20 15 5 Alpine F. Alonso 2.55 8 12 6 Red Bull M. Verstappen 2.75 7 10 7. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.78 7 - 8 Alpine F. Alonso 2.94 22 - 9 Alpine E. Ocon 2.98 7 8 10 Red Bull S. Perez 3.18 7 6 11. McLaren D. Ricciardo 3.23 8 4 12. Haas M. Schumacher 3.25 11 2 13. Williams N. Latifi 3.26 5 1 14 Alfa Romeo G. Zhou 3.35 8 - 15 Alfa Romeo G. Zhou 3.37 9 - 16. AlphaTauri P. Gasly 3.39 7 - 17. Haas K. Magnussen 3.43 7 - 18 Alfa Romeo V. Bottas 3.50 6 - 19. McLaren L. Norris 3.59 6 - 20. Aston Martin S. Vettel 3.63 5 - 21. Ferrari C. Leclerc 3.86 7 - 22. Mercedes L. Hamilton 3.87 7 - 23. Mercedes G. Russell 4.23 7 - 24. AlphaTauri P. Gasly 18.70 1 -

İlk 18 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 460 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 325 puanla ikinci, Ferrari ise 212 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1 Red Bull 460 2. McLaren 325 3. Ferrari 212 4 Aston Martin 188 5 Alpine 180 6. AlphaTauri 178 7. Williams 137 8. Mercedes 101 9 Alfa Romeo 123 10. Haas 14

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop: