Japonya GP'nin en hızlı pit stopu AlphaTauri'den geldi
Suzuka'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stopu AlphaTauri yapt
Suzuka'daki yarışta en hızlı pit stop AlphaTauri mekanikerleri tarafından yapıldı ve Pierre Gasly'nin lastiklerini 2.45 saniyede değiştirdiler.
Takımlar yarış boyunca toplamda 24 pit stop yaptı. En uzunu, Pierre Gasly'nin ilk turda ön kanadını değiştirdiği pit stoptu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.45
|19
|25
|2 Aston Martin
|L. Stroll
|2.46
|19
|18
|3. Aston Martin
|L. Stroll
|2.48
|7
|-
|4. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.52
|20
|15
|5 Alpine
|F. Alonso
|2.55
|8
|12
|6 Red Bull
|M. Verstappen
|2.75
|7
|10
|7. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.78
|7
|-
|8 Alpine
|F. Alonso
|2.94
|22
|-
|9 Alpine
|E. Ocon
|2.98
|7
|8
|10 Red Bull
|S. Perez
|3.18
|7
|6
|11. McLaren
|D. Ricciardo
|3.23
|8
|4
|12. Haas
|M. Schumacher
|3.25
|11
|2
|13. Williams
|N. Latifi
|3.26
|5
|1
|14 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.35
|8
|-
|15 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.37
|9
|-
|16. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.39
|7
|-
|17. Haas
|K. Magnussen
|3.43
|7
|-
|18 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.50
|6
|-
|19. McLaren
|L. Norris
|3.59
|6
|-
|20. Aston Martin
|S. Vettel
|3.63
|5
|-
|21. Ferrari
|C. Leclerc
|3.86
|7
|-
|22. Mercedes
|L. Hamilton
|3.87
|7
|-
|23. Mercedes
|G. Russell
|4.23
|7
|-
|24. AlphaTauri
|P. Gasly
|18.70
|1
|-
İlk 18 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 460 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 325 puanla ikinci, Ferrari ise 212 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|460
|2. McLaren
|325
|3. Ferrari
|
212
|4 Aston Martin
|188
|5 Alpine
|180
|6. AlphaTauri
|178
|7. Williams
|137
|8. Mercedes
|101
|9 Alfa Romeo
|123
|10. Haas
|14
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|2. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.10
|3. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.17
|4. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|2.19
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|İtalya
|2.21
|6. Alpine
|F. Alonso
|Belçika
|2.22
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|ispanya
|2.23
|8. McLaren
|D. Ricciardo
|Avusturya
|2.25
|9. McLaren
|D. Ricciardo
|Macaristan
|2.26
|10. McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
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