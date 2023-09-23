Prime'a abone ol
Önceki / Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı? Sonraki / Norris: "Verstappen'i yenmeye çalışacağız"
Formula 1 / Japonya GP Sonuçlar

Japonya GP: Yarış gridi

2023 Japonya Grand Prix'sine Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Oscar Piastri olacak.

Ekleyen:
Top three qualifiers Oscar Piastri, McLaren MCL60, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, in Parc Ferme

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

7

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

9

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

11

  Liam Lawson
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

13

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

15

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

17

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

19

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

 

paylaşım
yorumlar

Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı?

Norris: "Verstappen'i yenmeye çalışacağız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Basile Davoine
Le Mans 24 Saat Öncesi: Yarış gridi

Le Mans 24 Saat Öncesi: Yarış gridi

Le Mans
Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat Öncesi: Yarış gridi Le Mans 24 Saat Öncesi: Yarış gridi

2023 Miami GP öncesi: Yarış gridi

2023 Miami GP öncesi: Yarış gridi

Formula 1
Miami GP

2023 Miami GP öncesi: Yarış gridi 2023 Miami GP öncesi: Yarış gridi

2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Formula 1
Miami GP

2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Son Haberler

Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

F1 Formula 1
Japonya GP

Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı! Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

F1 Formula 1
Japonya GP

Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı

WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı

SBK World Superbike
Aragon

WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı

Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"

Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım" Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol