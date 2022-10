Japonya GP: Verstappen kazandı, yarıştan sonra şampiyon ilan edildi!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, yağmur nedeniyle ancak 29 tur koşulabilen yarışta çok üstündü ve damalı bayrağı en yakın rakibinin 26.7 sn önünde görerek kazandı.

Verstappen, Japonya GP zaferi ile bu sezonki 12. kariyerinin ise 32. yarış zaferini elde etti ancak ilk safhada Honda'nın evi Japonya'da şampiyonluğunu ilan edemedi.

Son bölümde ikincilik için Charles Leclerc ve Sergio Perez mücadele ettiler. Bu mücadelede önde kalmayı başaran isim Leclerc olurken, Perez 3. sırayı aldı ancak bu ikili arasında son virajlarda yaşanan mücadele, Leclerc'in pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Bu inceleme çok hızlı bir şekilde sonuçlandı ve pilotlar henüz röportajlarını verirken Leclerc'e şikanı kestiği için 5 sn zaman cezası verildi. Bu cezayla birlikte Perez 2. sıraya yükselirken, Leclerc 3. sıraya geriledi.

O esnada şampiyonluk hesaplamalarında karışıklık oldu. Yarışın % 50'lik kısmı tamamlanabildiği için bu yarışta kazanana 19, 3. olan Leclerc'e ise 12 puan verildi. En azından böyle olması gerektiği düşünülüyordu.

Verstappen'in burada şampiyon olabilmesi için normalde Leclerc karşısında 8 puan fazla alması gerekiyordu ancak ilginç bir şekilde Leclerc'e ceza verilmesinin ardından pilotlarla röportajı yapan Johnny Herbert, Verstappen'in şampiyon olduğunu söylerken, aynı şekilde FOM yayını da ekrana Verstappen'in 2022 şampiyonu olduğunu gösteren grafikleri verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Verstappen'in şampiyon olup olmadığı konusu bu süreçte çok tartışıldı çünkü yarışın tamamlanan tur sayısına göre (%50-%75) verilen puanlara göre Verstappen şampiyon olamıyordu.

Ancak daha sonra bir açıklama yapıldı ve yarışın kırmızı bayrakla durdurulup izin verilen 3 saatlik sürede devam edememesi halinde ilgili puan hesaplamasının devreye girdiği, pilotlar yarışa devam edip normal bir şekilde damalı bayrak sallandığı için tam puanların verildiği, bu sayede Verstappen'in şampiyon olduğu bildirildi.

Evet, Max Verstappen resmi olarak 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu ve adını iki kez Formula 1 şampiyonu olan pilotlar arasına sokmayı başardı.

Yarış Raporu

COVID nedeniyle 2019'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Japonya GP, bu hafta sonu yeniden Formula 1'e dönmesine döndü ancak yarış, yağmur şartları nedeniyle fiyaskoya dönüştü.

Dünkü tahminler yarışın bitmesine yakın bir dönemde yağmurun geleceği yönündeydi ancak yağmur daha yarış başlamadan geldi. Yağmura rağmen yarış prosedürleri zamanında başlatıldı ve yarış Max Verstappen liderliğinde, geçiş lastikleriyle normal bir şekilde başlatıldı.

Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk metrelerinde, rakibi Charles Leclerc'in gerisinde kalsa da ilk virajda daha geç frenle dışarıdan atak yaptı ve yeniden liderliği ele geçirmeyi başardı.

İlk tur, yağmur nedeniyle çok kolay geçmedi. Ön tarafta Verstappen ve Leclerc liderlik mücadelesi verirken, arkalarda Aston Martin'den Sebastian Vettel, Alpine pilotu Fernando Alonso ile temas yaşayarak spin attı ve geriye düştü.

Yarışa 3. sıradan başlayan Sainz, Sergio Perez'e geçilerek 4. sıraya gerilemesinin ardından ilk turda aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve yarışa orada veda etti. Sainz'ın çarptığı bariyerden kopan parça, yarışa pit yolundan başlayan Pierre Gasly'nin aracının önüne takılırken aynı turda Alex Albon motor sorunuyla yolda kaldı, Zhou Guanyu, geçiş yapmaya çalışırken spin attı ancak yola devam etti.

Yarış yönetimi, ilk tur tamamlanırken güvenlik aracını piste soktu ancak çok geçmeden kırmızı bayrakla yarışı askıya aldığını duyurdu. Bunun üzerine pilotlar, güvenlik aracının liderliğinde pit yoluna yöneldiler ve orada araçlarını durdurarak bekleme moduna girdiler.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, the rest of the field for the restart

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images