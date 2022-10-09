Japonya GP: Verstappen kazandı, yarıştan sonra şampiyon ilan edildi!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, yağmur nedeniyle ancak 29 tur koşulabilen yarışta çok üstündü ve damalı bayrağı en yakın rakibinin 26.7 sn önünde görerek kazandı.

Verstappen, Japonya GP zaferi ile bu sezonki 12. kariyerinin ise 32. yarış zaferini elde etti ancak ilk safhada Honda'nın evi Japonya'da şampiyonluğunu ilan edemedi.

Son bölümde ikincilik için Charles Leclerc ve Sergio Perez mücadele ettiler. Bu mücadelede önde kalmayı başaran isim Leclerc olurken, Perez 3. sırayı aldı ancak bu ikili arasında son virajlarda yaşanan mücadele, Leclerc'in pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Bu inceleme çok hızlı bir şekilde sonuçlandı ve pilotlar henüz röportajlarını verirken Leclerc'e şikanı kestiği için 5 sn zaman cezası verildi. Bu cezayla birlikte Perez 2. sıraya yükselirken, Leclerc 3. sıraya geriledi.

O esnada şampiyonluk hesaplamalarında karışıklık oldu. Yarışın % 50'lik kısmı tamamlanabildiği için bu yarışta kazanana 19, 3. olan Leclerc'e ise 12 puan verildi. En azından böyle olması gerektiği düşünülüyordu.

Verstappen'in burada şampiyon olabilmesi için normalde Leclerc karşısında 8 puan fazla alması gerekiyordu ancak ilginç bir şekilde Leclerc'e ceza verilmesinin ardından pilotlarla röportajı yapan Johnny Herbert, Verstappen'in şampiyon olduğunu söylerken, aynı şekilde FOM yayını da ekrana Verstappen'in 2022 şampiyonu olduğunu gösteren grafikleri verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'in şampiyon olup olmadığı konusu bu süreçte çok tartışıldı çünkü yarışın tamamlanan tur sayısına göre (%50-%75) verilen puanlara göre Verstappen şampiyon olamıyordu.

Ancak daha sonra bir açıklama yapıldı ve yarışın kırmızı bayrakla durdurulup izin verilen 3 saatlik sürede devam edememesi halinde ilgili puan hesaplamasının devreye girdiği, pilotlar yarışa devam edip normal bir şekilde damalı bayrak sallandığı için tam puanların verildiği, bu sayede Verstappen'in şampiyon olduğu bildirildi.

Evet, Max Verstappen resmi olarak 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu ve adını iki kez Formula 1 şampiyonu olan pilotlar arasına sokmayı başardı.

Yarış Raporu

COVID nedeniyle 2019'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Japonya GP, bu hafta sonu yeniden Formula 1'e dönmesine döndü ancak yarış, yağmur şartları nedeniyle fiyaskoya dönüştü.

Dünkü tahminler yarışın bitmesine yakın bir dönemde yağmurun geleceği yönündeydi ancak yağmur daha yarış başlamadan geldi. Yağmura rağmen yarış prosedürleri zamanında başlatıldı ve yarış Max Verstappen liderliğinde, geçiş lastikleriyle normal bir şekilde başlatıldı.

Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk metrelerinde, rakibi Charles Leclerc'in gerisinde kalsa da ilk virajda daha geç frenle dışarıdan atak yaptı ve yeniden liderliği ele geçirmeyi başardı.

İlk tur, yağmur nedeniyle çok kolay geçmedi. Ön tarafta Verstappen ve Leclerc liderlik mücadelesi verirken, arkalarda Aston Martin'den Sebastian Vettel, Alpine pilotu Fernando Alonso ile temas yaşayarak spin attı ve geriye düştü.

Yarışa 3. sıradan başlayan Sainz, Sergio Perez'e geçilerek 4. sıraya gerilemesinin ardından ilk turda aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve yarışa orada veda etti. Sainz'ın çarptığı bariyerden kopan parça, yarışa pit yolundan başlayan Pierre Gasly'nin aracının önüne takılırken aynı turda Alex Albon motor sorunuyla yolda kaldı, Zhou Guanyu, geçiş yapmaya çalışırken spin attı ancak yola devam etti.

Yarış yönetimi, ilk tur tamamlanırken güvenlik aracını piste soktu ancak çok geçmeden kırmızı bayrakla yarışı askıya aldığını duyurdu. Bunun üzerine pilotlar, güvenlik aracının liderliğinde pit yoluna yöneldiler ve orada araçlarını durdurarak bekleme moduna girdiler.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, the rest of the field for the restart Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarış durdurulduğunda sıralama; 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Perez 4. Ocon 5. Hamilton 6. Alonso 7. Russell 8. Ricciardo 9. Tsunoda 10. Schumacher 11. Stroll 12. Magnussen 13. Norris 14. Bottas 15. Latifi 16. Vettel 17. Zhou 18. Gasly şeklindeydi. İlk turda yarışa veda eden isimler Albon ve Sainz oldular.

Yarışın durdurulmasının ardından Gasly'nin araç üstü kamerasından piste çekici araç çıkarıldığı ortaya çıktı ve bu olay, hem sosyal medyadaki taraftarlar, hem de pistteki pilotlar ve takımlar tarafından büyük eleştirilere neden oldu. Gasly, hakemlere giderek bu konudaki şikayetlerini bizzat dile getirdi.

İlk başta yarışın Türkiye saati ile 08:50'de yeniden başlayacağı bildirildi ancak bu karardan, yeniden starta 1 dk kala vazgeçildi. Yeniden starttan 10 dk önce açıklama yapılacağı bildirilse de yarış yönetimi uzun süre sessiz kaldı ve 10'u geçerken 10:15'te yarışın, yağmur lastikleriyle yeniden başlayacağı bilgisi verildi. Bu, yarışın yarısından daha az bölümünün koşulacağı manasına geliyordu.

İki saati aşkın süre bekleyişin ardından Türkiye saati ile 10:15'te yeniden yeşil bayraklar sallandı ve pilotlar, güvenlik aracı liderliğinde piste çıktılar. Sonrasında hareketli start olacağı bilgisi verildi. Piste çıkış turunda pilotlar, ilk başta genel olarak şartların ilk starta göre daha iyi olduğunu dile getirdiler ancak sonrasında görüşün daha zayıf olduğu açıklamaları da geldi.

Pilotlar, yeniden piste çıktıktan sonra güvenlik aracı arkasında 3 tur tamamladılar. Güvenlik aracı 3. turun sonunda pistten çıktı ve yarış Verstappen'in liderliğinde yeniden başladı. O esnada Vettel ve Latifi, pite gelerek geçiş lastiklerine geçiş yaptılar. Bir sonraki tur Norris ve Bottas da benzer şekilde geçiş lastiklerine geçtiler.

Yarışın yeniden başlamasının ardından pist üstünde çok fazla su olduğu için sprey etkisi fazlaydı ve görüş açısı oldukça düşüktü. Buna rağmen Magnussen, Stroll'ü geçmeyi başardı.

Pilotlar bir taraftan görüşten şikayet ederken diğer taraftan 7. turun sonunda lider Verstappen dahil birçok isim pite gelerek geçiş lastiklerine geçtiler. 8. tur tamamlanırken Schumacher ve Zhou hariç herkes geçiş lastiklerine geçerken Schumacher'e pist üstünde kalması ve güvenlik aracı bekledikleri söylendi. Schumacher o esnada liderdi ancak çok geçmeden daha hızlı pilotlara geçilmeye başladı. Zhou 10. turda pite gelirken Schumacher yola devam etti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, in the pits Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçiş lastiklerine geçen isimler 1:45-48 arasında turlar atarken Schumacher 1:54'lerde dönüyordu ancak buna rağmen pite gelmedi. Yarışın bitmesine 30 dakika varken Verstappen yeniden liderken onu Leclerc ve Perez takip ediyordu. Schumacher ise 4. sıradaydı. Geçiş lastiklerine ilk geçen isimlerden Vettel büyük avantaj sağladı ve aynı dönemde 7. sıraya kadar yükseldi. Latifi ise benzer şekilde 9. sıraya yükseldi.

Haas, Schumacher'le oynadığı kumarı 3-4 dakika sürdürmesinin ardından yarışın bitmesine 27 dk kala onu pite aldı. Schumacher o esnada 10. sıraya kadar gerilemişti ve pitten çıkınca son sıraya düştü.

Schumacher'in pite gelmesinin ardından sıralama 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Vettel, 7. Alonso, 8. Latifi, 9. Norris, 10. Tsunoda, 11. Russell, 12. Stroll, 13. Ricciardo, 14. Magnussen, 15. Bottas, 16. Gasly, 17. Zhou, 18. Schumacher şeklinde oldu.

Lider Verstappen, en önde olduğu için görüş açısından en rahat isimdi ve her tur, ikinci sıradaki Leclerc ile farkı açarak yola devam etti. Leclerc, yağmurlu şartlarda Verstappen'in temposuna ayak uyduramadı ve yarışın bitmesine 21 dakika varken fark 10 saniyenin üzerine çıktı. Farkın açıldığını gören Leclerc, takıma telsizden pite gelirse ne kadar pozisyon kaybedeceğini sordu ve kendisine 5 sıra kaybedip 7. sıradaki Alonso'nun gerisine düşeceği bilgisi verildi.

Zorlu şartlara rağmen yeniden startın ardından tüm isimler, bu bölümde sorunsuz bir şekilde yarışa devam ediyordu. Dakikalar ilerledikçe pilotlar lastiklerden şikayet etmeye başladılar.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışın bitmesine 15 dk varken arka tarafta önce Zhou ardından Gasly ve Stroll yeni set geçiş lastikleri için pite geldiler. Pite gelen isimlerin sektör zamanları çok daha iyi gelmeye başladı ve Zhou 1:44 ile diğerlerinden 3-4 sn daha hızlı tur attı ancak yarışın bitmesine yaklaşık 10 dk olduğu için öndekiler için risk almak pek kolay bir karar değildi.

Yarışın bitmesine 9 dakika varken 7. sıradaki Alonso risk alarak pite geldi ve Norris'in arkasında 10. sırada yarışa geri döndü. Alonso çok geçmeden Norris'i geçerek 9. sıraya yükseldi.

Dakikalar ilerlerken 3. sıradaki Perez, her tur Leclerc'le aradaki farkı kapattı ve son 6 dakikaya girilirken farkı yarım saniyeye kadar düşürdü. Perez, farkı hızlı kapatsa da, fark kapandıktan sonra geçiş fırsatı bulamadı.

3 saatlik sürenin sonucunda yarışı kazanan isim 27 sn farkla Verstappen olurken, Leclerc'in aldığı cezayla Perez ikinci oldu ve Red Bull - Honda, Japonya'dan duble ile ayrıldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son bölümde Lewis Hamilton'ın büyük baskısına maruz kalan Alpine pilotu Esteban Ocon, yerini korumayı başardı ve güçlü bir şekilde 4. oldu.

Hamilton, gittikçe hızlanan pistte zaman zaman Ocon'un yanına gelse de bir türlü geçiş fırsatı bulamadı ve 5. sırada yarışı tamamladı.

İlk turdaki temas sonucu spin atan ve son sıraya gerileyen Vettel, yarış yeniden başlarken aldığı kararla hemen geçiş lastiklerine geçmesinin ardından çok büyük avantaj sağladı ve 6. sıraya kadar yükseldi. Vettel bir süre Alonso'nun baskısına maruz kalsa da yerini korumayı başardı ve çok sevdiği Suzuka'dan güçlü puanlarla ayrıldı.

Vettel'i geçememesinin ardından ekstra bir pit stopla yeni geçiş lastiklerine geçen Alonso, yükseliş mücadelesinde tam olarak istediğini alamadı ve yine Vettel'in arkasında 7. oldu.

Yeniden startın ardından çifte pit stop kararından memnun olmayan ve frenlerinden şikayet eden George Russell 8. oldu.

George Russell, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Vettel gibi erkenden geçiş lastiklerine geçen Nicholas Latifi, yarışı 9. sırada tamamlayarak 2 puan alırken son puanın sahibi McLaren pilotu Lando Norris oldu. Onu takım arkadaşı Daniel Ricciardo takip etti.

Yarışı tamamlayabilen diğer isimler Tsunoda, Magnussen, Bottas, Zhou, Gasly ve Schumacher oldular. Schumacher'in yeniden start sonrasındaki lastik stratejisi, bu şekilde başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.

Japonya'da alınan puanlar sonucunda Max Verstappen, sezonun bitmesine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan ederken Perez, bir puan farkla Leclerc'in önüne geçti.

Takımlar şampiyonluğu mücadelesinde Red Bull avantajını daha da arttırdı ancak henüz matematiksel olarak şampiyon olabileceği seviyeye gelmedi. Alpine, son yarışta McLaren'a geçilmişti ancak Japonya'dan aldığı puanlarla yeniden McLaren'ı 13 puanla geride bıraktı.

Sezonun 19. yarışı olan Birleşik Devletler GP'si, 23 Ekim'de Austin'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images