Japonya GP yağmur nedeniyle durduruldu

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Japonya Grand Prix'si, yarıştan önce pisti vuran sağanak yağmur nedeniyle oldukça ıslak şartlarda başladı.

Sürücüler buna rağmen yarışın başında yeşil logolu geçiş lastiklerini kullanmayı tercih ettiler fakat pistin üzerinde çok fazla su birikintisi vardı.

Görüşün de düşük olmasıyla sürücüler ilk turda epey zorluk yaşadılar ve Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Araçtaki hasar büyük olduğu için de yarışa veda etti.

İlk turda pist dışına taşan çok sayıda isim vardı ve sonuç olarak önce güvenlik aracı, sonra da kırmızı bayrak çıktı.

Yarışın tekrar ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak şu anda yağmur devam ediyor.