Japonya GP yağışlı ve rüzgarlı olacak

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Takvimdeki Japonya GP'sinin gerçekleşmesi, uzun yıllardır Suzuka Pisti'nin bulunduğu konumdaki hava koşullarına bağlı oluyor.

2019'daki yarış hafta sonunda, cumartesi günkü olumsuz hava koşulları sebebiyle ve güvenlik endişesiyle sıralama turlarının pazar günü, yarıştan önce yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı şekilde 2004 ve 2010'da da yine hava koşullarından dolayı sıralama turları ertelenmişti.

Racefans.net haberine göre bu yıl Suzuka'da, her zamankinden daha soğuk bir hafta sonu bekleniyor. 1. ve 2. antrenman seanslarının koşulacağı cuma günü, öğleden sonra yağış bekleniyor. Bu durum, takımların gerçekçi veri toplama şanslarını azaltacağı için yarış stratejisinde büyük bir dezavantaj yaşamalarına sebep olabilir.

Ayrıca Pirelli'nin lastik testi için, 2. antrenman seansının 30 dakika daha uzatılması planlanıyor.

Suzuka pist detay Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Neyse ki cumartesi günkü sıralama turlarında bir yağış beklenmiyor. Cumartesi günü için 20 derecenin altında bir hava sıcaklığı bekleniyor. Yani takımlar, kuru zeminde bir antrenman seansı geçirmek için yalnızca sıralama öncesi yapılan 3. antrenman seansına sahip olacaklar.

Pazar günü hafif yağmurla başlayabilir, ancak bu yağışın yarış öncesinde durması bekleniyor. Pilotlar için en büyük endişe ise yarış hafta sonu boyunca var olacak şiddetli rüzgarlar olabilir. Yüksek hızlı virajlarıyla ünlü Suzuka'da, pilotların fırtınalı koşullarda kontrolü kaybetmemek için tetikte olmaları gerekecek.

Pirelli'nin Suzuka'ya en sert lastiklerini getirmesi, muhtemelen Mercedes gibi lastiklerini hızlı bir şekilde ısıtmakta zorlanan takımlara zorluk çıkaracak ve bu da yarış hafta sonuna ilginç bir dinamik katacak. Bu hafta sonu, Pirelli'nin en sert lastik olan C1 hamurunu 2022'de son kez kullanışı olacak.

Suzuka her zaman, F1 takviminde sert hava koşullarından en çok etkilenen pistlerden biri oldu. 1994 Japonya Grand Prix'si ve 2014'teki Marussia pilotu Jules Bianchi'nin ıslak zemin koşullarında kaza yaptıktan sonra ölümcül yaralanmalara maruz kaldığı trajik yarış da dahil olmak üzere, yıllar boyunca 'çok yağışlı geçen' yarışlara ev sahipliği yaptı.