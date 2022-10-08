Japonya GP: Verstappen, Leclerc'in 0.010 saniye önünde pole pozisyonunu aldı!

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COVID-19 pandemisi nedeniyle son iki yılda Formula 1'e ev sahipliği yapamayan efsanevi Suzuka pisti, bugün heyecan verici bir sıralama turlarına ev sahipliği yaparken, pole pozisyonu savaşı oldukça keyifliydi.

Dün antrenman turlarının yağmur altında geçmesiyle, araçların hızının nasıl olacağı büyük muammaydı ancak 3. antrenman seansı, pole pozisyonu çekişmesinin Ferrari - Red Bull arasında geçeceğini göstermişti.

Sıralama turlarının ilk iki bölümde Red Bull'un üstünlüğü vardı ve bu durum son bölümde de değişmedi. Max Verstappen, sağlam bir ilk tur atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Yakın geçen seansta Charles Leclerc 0.010 saniye geride ikinci olurken, Carlos Sainz 0.057 saniye geride üçüncü oldu.

2022 Japonya Grand Prix'si 9 Ekim Pazar günü TSi 08:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Alpine pilotlarının yanı sıra McLaren'dan Lando Norris ve Aston Martin'den Sebastian Vettel mücadele etti.

Sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar ve ilk denemelerini yaptılar.

Max Verstappen, harika bir ilk tur çıkarmayı başardı ve 1:29.304'le seansın liderliğini eline geçirdi. Bu noktada Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.253 saniye geride ikinci, Carlos Sainz ise 0.398 saniye geride üçüncüydü.

İkinci denemelerde Leclerc harika bir orta sektör geçirdi ve pole pozisyonuna yaklaştı, ancak son sektörde kazandığı zamanın çoğunluğunu kaybetti. Sainz da aynı şekilde iyi bir turla gelirken son sektörde epey vakit kaybetti.

Verstappen böylelikle son denemesinde derecesini geliştirememesine rağmen rağmen pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu, Verstappen'in bu yılki beşinci pole pozisyonu olurken; Red Bull da altıncı pole pozisyonunu aldı. Böylelikle takım, Honda'ya kendi evlerinde pole pozisyonunu getirmiş oldu.

Yarınki yarışta kazanması ve en hızlı turu atması halinde şampiyon olacak Verstappen, bunun için önemli bir adım atmış oldu.

Sergio Perez, 0.405 saniye geride dördüncü olurken, Esteban Ocon 0.861 saniye geride beşinci oldu ve geri kalanların en iyisi oldu.

Mercedes sürücüleri, tahmin edildiği üzere tek turda geride kaldılar. Lewis Hamilton 0.957 saniye geride altıncı olurken, George Russell 1 saniye geride sekizinci oldu. İkiliyi harika bir hafta sonu geçiren ancak bunu son bölüme taşıyamayan Fernando Alonso ayırdı.

Son iki sırada ise Sebastian Vettel ile ideal turlar çıkaramayan Lando Norris yer aldı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Yakın bölümde Perez lider

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Max Verstappen, Carlos Sainz ve Charles Leclerc sadece bir deneme yaparken, Sergio Perez iki deneme yaptı.

Perez 1:29.925'lik son turuyla en hızlı isim olurken, Fernando Alonso son turuyla 0.418 saniye geride ikinci ve Verstappen 0.421 saniye geride üçüncü oldu.

Yakın seansta Esteban Ocon 0.432 saniye geride dördüncü olurken, ilk dokuz sadece 0.561 saniye içerisinde dizildi ve Charles Leclerc sadece dokuzuncu olarak son bölüme kalabildi.

Bu noktaya kadar güçlü bir seans geçiren Daniel Ricciardo, son bölüme kalmayı 0.003 saniye ile kaçırıp 11. olurken, Valtteri Bottas 12. ve Yuki Tsunoda 13. oldu.

Zhou Guanyu son turuyla 1 saniye geride 14. olurken, Mick Schumacher ideal bir son sektör çıkaramadı ve 15. oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Gasly ilk bölümde elendi

Japonya'da gerçekleştirilen sıralama turları kuru zeminde gerçekleşti ve ilk bölümdeki mücadele oldukça yakındı.

20 sürücü, zaman zaman birbirlerinin turlarına engel olsa da seans kazasız veya olaysız şekilde tamamlandı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, tıpkı 3. antrenman seansında olduğu gibi, sıralama turlarının ilk bölümünde de çok iyi göründü. 1:30.224 yapan genç sürücü, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ferrari sürücüleri, Verstappen'in en yakın takipçisiydi ve Sainz 0.112 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Leclerc 0.178 saniye geride üçüncü oldu.

Fernando Alonso, antrenmanlardaki harika performansını sıralama turlarına taşıdı ve ilk bölümde sadece 0.379 saniye geride dördüncü, Sergio Perez ise 0.398 saniye geride beşinci oldu.

Williams pilotu Alex Albon iyi bir tur çıkarmasına rağmen sıralama turlarının ikinci bölümünü ufak bir farkla kaçırdı ve 16. oldu.

En büyük hayla kırıklığını ise Alpine'e geçeceği açıklanan Pierre Gasly yaşadı. Büyük bir blokaj yaşayan genç sürücü, 17. oldu ve ilk bölümde havlu attı.

Haas'ta Kevin Magnussen 18. olup ilk bölümde elenirken, Aston Martin'den Lance Stroll ve Williams'tan Nicholas Latifi, son iki sırada yer aldılar.

Birinci bölüm sonucu:

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images