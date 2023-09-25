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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Japonya GP sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Strateji savaşı şeklinde geçtiğini söyleyebileceğimiz 2023 Japonya GP'sinin ardından podyum odası kısa bir sohbete sahne oldu.

Altay Gök
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium

Japonya GP'si sıralama turlarıyla benzer bir şekilde sonuçlandı: pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen rahat bir galibiyete imza atarken, Lando Norris ikinci, kariyerinin ilk podyumunu yakalamayı başaran Oscar Piastri üçüncüydü.

Yarışın ardından podyum odasında üçlünün arasında yine kısa bir konuşma geçti, Norris son dönemde sürekli podyum odasında ortadaki sandalyeyi kapan Verstappen'e ufak bir espri yaptı.

Norris: Max'in podcast'inin bu bölümünde iki McLaren pilotu yer almakta!"

Verstappen: "Oysa ki podcast dinlemeyi sevmiyorum!"

Norris: "George [Russell] tek pit stop mu yaptı?

Piastri: "Bir noktada stratejisinin işe yarayacağını düşünmüştüm."

Norris: "İlginç bir hamle (Sergio Perez'in Kevin Magnussen'in hamlesini izliyor)

İçeriğin orijinali Crash.net'e aittir.

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Horner: "Max'in hedefi yarışı 20 saniye farkla kazanmaktı"

Norris, Japonya'da ilginç bir rekoru Hulkenberg'in elinden aldı

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