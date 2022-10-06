Japonya GP saat kaçta, hangi kanalda?

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F1, KOVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasının ardından Uzak Doğu'ya ilk kez geri döndü ve F1'in Asya turu Singapur Grand Prix'sinin ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya GP ile devam edecek.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajlarıyla ünlenen Suzuka Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde şampiyonada sıralama nasıl?

Pilotlar Şampiyonası'nda Red Bull pilotu Max Verstappen 341 puanla lider durumda. Singapur'da kötü bir hafta sonu geçiren Verstappen, bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

Hollandalı pilot, Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten 8 puan fazla toplarsa Japonya'da ikinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 237 puanla ikinci sırada yer alıyor. Singapur GP'nin galibi Sergio Perez ise 235 puanla 3. sırada.

Takımlar Şampiyonası'nda da Red Bull'un üstünlüğü söz konusu. Avusturyalı ekip 576 puanla ilk sırada yer alıyor ve 2013'ten bu yana ilk Markalar Şampiyonluğunu kazanmaya fazlasıyla yakın.

Ferrari ise 439 puanla Red Bull'un en yakın takipçisi konumunda. Son 8 yıl üst üste Markalar Şampiyonluğunu kazanan Mercedes ise 373 puanla üçüncü sırada.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Seans saatleri

Japonya'da pist üstü aksiyonu, 7 Ekim Cuma sabahı TSİ 06.00'da gerçekleştirilecek 1. antrenman seansı ile başlayacak ve yine Cuma sabahı TSİ 09.00'da başlayacak olan ikinci antrenman seansı ile devam edecek.

8 Ekim Cumartesi sabah TSİ 06.00'da 3. antrenman seansı başlayacak ve yine aynı gün TSİ 09.00'da sıralama turları başlayacak.

9 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de ise Japonya Grand Prix'si start alacak.

Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

Bu hafta sonu ayrıca WSBK ve NLS serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu hafta sonu pistlere çıkacak temsilcilerimiz Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Emir Aşarı'ya başarılar dileriz.

Bahattin Sofuoglu, MV Agusta Reparto Corse Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images