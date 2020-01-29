Japonya GP, normalden bir saat erken başlayacak

F1 yönetimi, 10 Ocak 2020 tarihinde 2020 F1 yarış başlangıç saatlerini açıklamıştı ancak açıklanan tabloda Japonya GP'nin yarış ve diğer seanslarının başlangıç saatiyle alakalı bilgi verilmemişti.

Japonya GP, geçen sene yerel saat ile 14:10'da başlamıştı ancak yeni açıklanan saate göre 2020 Japonya GP yerel saat ile 13:10'da başlayacak. Geçen seneye kıyasla Britanya GP 14:10'dan 15:10'a, Amerika GP de 13:10'dan 14:10'a alınmıştı.

Japonya GP'nin yarış saati bir saat geri alınsa da cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansları 2019'a göre bir saat daha geç başlayacak.

2020 F1 yarış, sıralama ve antrenman başlangıç saatleri şu şekilde olacak.

2020 GP yarış saatleri (Türkiye saati ile):

Grand Prix Yarış başlangıç saati Avustralya 08:10 Bahreyn 18:10 Vietnam 10:10 Çin 09:10 Hollanda 16:10 İspanya 16:10 Monaco 16:10 Azerbaycan 15:10 Kanada 21:10 Fransa 16:10 Avusturya 16:10 Büyük Britanya 17:10 Macaristan 16:10 Belçika 16:10 İtalya 16:10 Singapur 15:10 Rusya 14:10 Japonya 07:10 Amerika 23:10 Meksika 22:10 Brezilya 20:10 Abu Dhabi 16:10

Hafta sonu programı (Türkiye Saati):

Grand Prix FP1 FP2 FP3 Sıralama turları Yarış Avustralya 04:00-05:30 08:00-09:30 06:00-07:00 09:00-10:00 08:10 Bahreyn 14:00-15:30 18:00-19:30 15:00-16-00 18:00-19:00 18:10 Vietnam 07:00-08:30 11:00-12:30 08:00-09:00 11:00-12:00 10:10 Çin 06:00-07:30 10:00-11:30 07:00-08:00 10:00-11:00 09:10 Hollanda 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 İspanya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Monaco 12:00-13:30 (Perşembe) 16:00-17:30 (Perşembe) 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Azerbaycan 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 15:10 Kanada 18:00-19:30 21:00-22:30 18:00-19:00 21:00-22:00 21:10 Fransa 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Avusturya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Büyük Britanya 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-17:00 17:10 Macaristan 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Belçika 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 İtalya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Singapur 11:30-13:00 15:30-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:10 Rusya 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 Japonya 05:00-06:30 09:00-10:30 06:00-07:00 09:00-10:00 07:10 Amerika 19:00-20:30 23:00-00:30 21:00-22:00 24:00-01:00 22:10 Meksika 19:00-20:30 23:00-00:30 18:00-19:00 21:00-22:00 22:10 Brezilya 17:00-18:30 21:00-22:30 18:00-19:00 21:00-22:00 20:10 Abu Dhabi 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10

*Yaz/kış saati uygulamasından ötürü saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.

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