Japonya GP, normalden bir saat erken başlayacak
Formula 1, 2020 Japonya GP'nin geçen seneye kıyasla bir saat daha erken başlayacağını duyurdu.
F1 yönetimi, 10 Ocak 2020 tarihinde 2020 F1 yarış başlangıç saatlerini açıklamıştı ancak açıklanan tabloda Japonya GP'nin yarış ve diğer seanslarının başlangıç saatiyle alakalı bilgi verilmemişti.
Japonya GP, geçen sene yerel saat ile 14:10'da başlamıştı ancak yeni açıklanan saate göre 2020 Japonya GP yerel saat ile 13:10'da başlayacak. Geçen seneye kıyasla Britanya GP 14:10'dan 15:10'a, Amerika GP de 13:10'dan 14:10'a alınmıştı.
Japonya GP'nin yarış saati bir saat geri alınsa da cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansları 2019'a göre bir saat daha geç başlayacak.
2020 F1 yarış, sıralama ve antrenman başlangıç saatleri şu şekilde olacak.
2020 GP yarış saatleri (Türkiye saati ile):
|
Grand Prix
|
Yarış başlangıç saati
|
Avustralya
|
08:10
|
Bahreyn
|
18:10
|
Vietnam
|
10:10
|
Çin
|
09:10
|
Hollanda
|
16:10
|
İspanya
|
16:10
|
Monaco
|
16:10
|
Azerbaycan
|
15:10
|
Kanada
|
21:10
|
Fransa
|
16:10
|
Avusturya
|
16:10
|
Büyük Britanya
|
17:10
|
Macaristan
|
16:10
|
Belçika
|
16:10
|
İtalya
|
16:10
|
Singapur
|
15:10
|
Rusya
|
14:10
|
Japonya
|
07:10
|
Amerika
|
23:10
|
Meksika
|
22:10
|
Brezilya
|
20:10
|
Abu Dhabi
|
16:10
Hafta sonu programı (Türkiye Saati):
|
Grand Prix
|
FP1
|
FP2
|
FP3
|
Sıralama turları
|
Yarış
|
Avustralya
|
04:00-05:30
|
08:00-09:30
|
06:00-07:00
|
09:00-10:00
|
08:10
|
Bahreyn
|
14:00-15:30
|
18:00-19:30
|
15:00-16-00
|
18:00-19:00
|
18:10
|
Vietnam
|
07:00-08:30
|
11:00-12:30
|
08:00-09:00
|
11:00-12:00
|
10:10
|
Çin
|
06:00-07:30
|
10:00-11:30
|
07:00-08:00
|
10:00-11:00
|
09:10
|
Hollanda
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
İspanya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Monaco
|
12:00-13:30
(Perşembe)
|
16:00-17:30
(Perşembe)
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Azerbaycan
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
15:10
|
Kanada
|
18:00-19:30
|
21:00-22:30
|
18:00-19:00
|
21:00-22:00
|
21:10
|
Fransa
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Avusturya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Büyük Britanya
|
13:00-14:30
|
17:00-18:30
|
14:00-15:00
|
17:00-17:00
|
17:10
|
Macaristan
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Belçika
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
İtalya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Singapur
|
11:30-13:00
|
15:30-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
15:10
|
Rusya
|
11:00-12:30
|
15:00-16:30
|
12:00-13:00
|
15:00-16:00
|
14:10
|
Japonya
|
05:00-06:30
|
09:00-10:30
|
06:00-07:00
|
09:00-10:00
|
07:10
|
Amerika
|
19:00-20:30
|
23:00-00:30
|
21:00-22:00
|
24:00-01:00
|
22:10
|
Meksika
|
19:00-20:30
|
23:00-00:30
|
18:00-19:00
|
21:00-22:00
|
22:10
|
Brezilya
|17:00-18:30
|
21:00-22:30
|
18:00-19:00
|
21:00-22:00
|
20:10
|
Abu Dhabi
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
*Yaz/kış saati uygulamasından ötürü saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Japonya GP, normalden bir saat erken başlayacak
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