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Formula 1 / Son dakika

Japonya GP, normalden bir saat erken başlayacak

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Japonya GP, normalden bir saat erken başlayacak
Ekleyen:
, Şef Editör
29 Oca 2020 10:28

Formula 1, 2020 Japonya GP'nin geçen seneye kıyasla bir saat daha erken başlayacağını duyurdu.

F1 yönetimi, 10 Ocak 2020 tarihinde 2020 F1 yarış başlangıç saatlerini açıklamıştı ancak açıklanan tabloda Japonya GP'nin yarış ve diğer seanslarının başlangıç saatiyle alakalı bilgi verilmemişti.

Japonya GP, geçen sene yerel saat ile 14:10'da başlamıştı ancak yeni açıklanan saate göre 2020 Japonya GP yerel saat ile 13:10'da başlayacak. Geçen seneye kıyasla Britanya GP 14:10'dan 15:10'a, Amerika GP de 13:10'dan 14:10'a alınmıştı.

Japonya GP'nin yarış saati bir saat geri alınsa da cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansları 2019'a göre bir saat daha geç başlayacak.

2020 F1 yarış, sıralama ve antrenman başlangıç saatleri şu şekilde olacak.

2020 GP yarış saatleri (Türkiye saati ile):

Grand Prix

Yarış başlangıç saati

Avustralya

08:10

Bahreyn

18:10

Vietnam

10:10

Çin

09:10

Hollanda

16:10

İspanya

16:10

Monaco

16:10

Azerbaycan

15:10

Kanada

21:10

Fransa

16:10

Avusturya

16:10

Büyük Britanya

17:10

Macaristan

16:10

Belçika

16:10

İtalya

16:10

Singapur

15:10

Rusya

14:10

Japonya

07:10

Amerika

23:10

Meksika

22:10

Brezilya

20:10

Abu Dhabi

16:10

Hafta sonu programı (Türkiye Saati):

Grand Prix

 FP1

 FP2

 FP3

Sıralama turları

 Yarış

Avustralya

04:00-05:30

08:00-09:30

06:00-07:00

09:00-10:00

08:10

Bahreyn

14:00-15:30

18:00-19:30

15:00-16-00

18:00-19:00

18:10

Vietnam

07:00-08:30

11:00-12:30

08:00-09:00

11:00-12:00

10:10

Çin

06:00-07:30

10:00-11:30

07:00-08:00

10:00-11:00

09:10

Hollanda

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

İspanya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Monaco

12:00-13:30

(Perşembe)

16:00-17:30

(Perşembe)

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Azerbaycan

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

15:10

Kanada

18:00-19:30

21:00-22:30

18:00-19:00

21:00-22:00

21:10

Fransa

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Avusturya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Büyük Britanya

13:00-14:30

17:00-18:30

14:00-15:00

17:00-17:00

17:10

Macaristan

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Belçika

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

İtalya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Singapur

11:30-13:00

15:30-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

15:10

Rusya

11:00-12:30

15:00-16:30

12:00-13:00

15:00-16:00

14:10

Japonya

05:00-06:30

09:00-10:30

06:00-07:00

09:00-10:00

07:10

Amerika

19:00-20:30

23:00-00:30

21:00-22:00

24:00-01:00

22:10

Meksika

19:00-20:30

23:00-00:30

18:00-19:00

21:00-22:00

22:10

Brezilya

 17:00-18:30

21:00-22:30

18:00-19:00

21:00-22:00

20:10

Abu Dhabi

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

*Yaz/kış saati uygulamasından ötürü saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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