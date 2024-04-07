Japonya GP kırmızı bayrakla durduruldu
2024 Japonya GP Daniel Ricciardo ve Alex Albon arasındaki temastan ötürü kırmızı bayrakla durduruldu.
Andy Hone / Motorsport Images
Japonya Grand Prix'si olaylı başladı; Daniel Ricciardo yarışının ilk turunda Alex Albon ile temas yaşadı ve bu temasın ardından iki sürücü de pist dışına savruldu.
Tekrarlarda Ricciardo'nun sağa doğru gittiği fakat Albon'u görmediği görüldü.
Bu ikili arasında yaşanan temas sonrası iki araç da sağ taraftaki bariyerlere çarptı ve büyük hasar aldı.
Hakemler bunun üzerine yarışı kırmızı bayrakla durdurdular.
Sürücülerin durumunun iyi olduğu açıklandı; araçların kaldırılması ve bariyerlerin tamir edilmesinin ardından yarış tekrar başlayacak.
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